330 euro di benzina da Torino a Reggio Calabria: l'estate del caro carburanti

Per andare da Torino a Reggio Calabria con un'auto a benzina quest'anno si spenderanno 330 euro (andata e ritorno) a causa dei prezzi alle stelle. Rispetto allo scorso anno si parla di 69 euro in più.

Lo dice un nuovo studio del Codacons, che ha preso in esame alcune delle tratte più comuni fra i vacanzieri italiani e ha cercato di calcolare la spesa relativa ai carburanti in questo periodo di rincari, con benzina e diesel attorno ai 2 euro al litro - nonostante il taglio delle accise voluto dal Governo lo scorso marzo e attivo fino al prossimo 2 agosto.

Secondo il Codacons dunque per andare da Torino a Reggio Calabria, tratta da 1.362 km, si spenderanno in media 331 euro per l'andata e il ritorno, 69 euro in più del 2021. Va ancora peggio a chi parte da Torino e si allunga fino a Palermo: 386 euro e più 80 euro rispetto allo scorso anno. Per fare Bolzano-Trapani occorrono poi ben 400 euro, più 83 euro, mentre per andare da Roma a Lecce serviranno 158 euro, più 33 euro rispetto al 2021.

Rincari anche per le tratte più brevi: da Genova a Salerno serviranno 180 euro e 38 euro in più, da Roma a Cosenza 125 euro e più 26 euro, da Roma a Lecce 158 euro e 33 euro in più. Se la vostra auto è a gasolio, quest'anno va ancora peggio: su una tratta come Milano-Lecce si spenderanno 55,5 euro di diesel in più, da Torino a Reggio Calabria il rincaro del gasolio peserà ben 71,90 euro in più rispetto al 2021.

Sul tratto Bolzano-Trapani siamo a +87 euro per il diesel. Tutto questo perché, secondo i dati raccolti dal Mite, il prezzo medio della benzina è salito in questo 2022 del 26,4%, del 35,3% quello del diesel, sarà una vera e propria estate di fuoco per i turisti italiani già vessati da rincari di ogni tipo...