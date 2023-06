32enne italiana a 146 km/h in Svizzera: multa, denuncia e non potrà più circolare

E' divenuto virale nelle ultime ore il caso di un'automobilista italiana, residente in quel di Como, che si è resa protagonista di un'infrazione stradale in Svizzera che le è costata decisamente cara.

Dopo il furbetto italiano in Svizzera con il Range Rover nel posto dell'elettrico, ancora una volta i nostri connazionali sanno come distinguersi oltre i confini elvetici. L'automobilista in questione ha 32 anni ed è stata denunciata dalla polizia del Canton Ticino in quanto sorpresa a 146 chilometri all'ora lungo l'autostrada A2 dove la velocità massima era di 80 chilometri all'ora.

Visto il divario di ben 66 chilometri all'ora, alla donna è stato disposto il divieto di circolazione in tutto il territorio elvetico oltre che una denuncia e una pena pecuniaria: una classica stangata come si suol dire in questi casi.

L'episodio si è verificato di preciso presso il territorio di Lamone, non troppo distante da Lugano, in una zona cantiere. "La donna - si legge nella nota stampa della polizia cantonale ticinese - è stata denunciata quale pirata della strada per grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, le è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera".

La polizia cantonale “ricorda che la velocità elevata permane una delle maggiori cause di incidenti, con esiti anche gravi e/o letali. Si rinnova dunque l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada”.

Probabilmente la pena potrà sembrare eccessiva ad alcuni, ma in realtà è stata semplicemente applicata la legge; tra l'altro in Italia se si supera il limite consentito con una velocità superiore ai 40-60 km/h a quel punto scatta la sospensione della patente per 1-3 mesi.

Il punto è sempre lo stesso, come ha detto Jeremy Clarkson rispondendo a Salvini: “In Italia le leggi non vengono mai rispettate”, a differenza invece evidentemente della Svizzera.