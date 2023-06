32 nuove Land Rover Defender in arrivo per la Polizia

Dopo l'arrivo dell'Alfa Romeo Tonale presso il corpo dei Carabinieri tocca ora alla Polizia di Stato vedere il proprio parco auto aggiornato. Sono infatti in arrivo ben 32 nuovi Land Rover Defender, tutti modelli 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto S MY22, nella versione a 5 porte con passo di 302 centimetri.

A fornirli in queste ore è stato il neonato gruppo JLR che è andato di recente a sostituire Land Rover dopo 75 anni, e che negli scorsi giorni ha presentato il suo nuovo logo. Le prime vetture del lotto da 32 sono in distribuzione dopo aver concluso la personalizzazione, e a breve le vedremo circolare a Torino, Milano, Firenze, Senigallia (AN), Cagliari, Messina e Palermo.

Le Defender, come da prassi, verranno utilizzate principalmente per controllo e mantenimento dell'ordine pubblico, ma anche in attività di soccorso vista la loro trazione integrale, potenza e capacità di raggiungere anche le zone più impervie.

La velocità massima di questa “belva” è di 175 km/h, mentre l'accelerazione è di 10,2 secondi per arrivare ai 100 km/h. Non si tratta ovviamente di auto pensate per andare veloce ma come detto sopra per raggiunge zone di emergenza, si pensi ad esempio a quanto accaduto di recente in Emilia Romagna con l'alluvione.

Il motore montato è un diesel mild hybrid mentre l'allestimento prevede delle griglie che permettono di riparare le superfici vetrate. Ci sono poi ovviamente le protezioni per i dispositivi luminosi a Led sul tetto ma anche i per gruppi ottici anteriori e posteriori.

A spiccare su tutto è però il vistoso bull bar che si trova sul muso della Land Rover Defender della polizia, mentre più in basso fa bella mostra una piastra d'acciaio a protezione della coppa dell'olio. Gli pneumatici sono invece dotati di antisgonfiamento e antistallonamento, mentre la ruota di scorta è dotata di una copertura ignifuga. A completare il tutto, il bianco e l'azzurro, i tipici colori della polizia, per un mezzo che appare davvero ben fatto.