32 anni fa Lancia abbandonò i rally: 'Abbiamo vinto troppo, togliamo il disturbo'

Il 18 dicembre del 1991 è una data che non si dimentica facilmente per tutti gli appassionati di rally: alle ore 17:00 di quasi 32 anni fa, Lancia comunicò l'addio al campionato mondiale rally dopo anni di glorie e di trionfi.

“Abbiamo vinto troppo, togliamo il disturbo”, questo in sintesi il pensiero del team Lancia, che salutò così il mondo del rally. “La Lancia - la nota diffusa all'epoca - unico costruttore al mondo ad aver vinto dieci titoli mondiali Rally, dopo il quinto successo consecutivo della Delta e il titolo mondiale piloti, sospende l’attività agonistica. … Undici anni di successi hanno dimostrato l’ottima collaborazione tra Lancia e Martini Racing. la Martini Racing ha deciso di continuare l’attività sportiva. Per questo motivo la Lancia trasferirà a questa Scuderia le vetture e i piloti Juha Kankkunen e Didier Auriol. L’assistenza per le gare del prossimo Campionato Mondiale rally sarà assicurata dall’organizzazione Jolly Club”.

Il giorno dopo il giornalista Carlo Marinovich di Repubblica, come ricorda Autologia.net, dedicò alla vicenda un articolo molto interessante per cercare di spiegare meglio cosa accadde. “Come si è arrivati ad una decisione così clamorosa che mette da parte 25 anni irripetibili di storia, da quando nel 65 la Fulvia cominciò a diventare un fenomeno sportivo, tecnico e di costume?”, si domandava all'epoca il collega, che poi sottolineava come spiegazioni ufficiali non ve ne fossero.

Secondo il giornalista era una semplice “pausa di riflessione perché ubriaca di successi”. Ma forse non era tutto oro ciò che luccicava, e le ragioni, come spesso e volentieri accade in questi casi, erano anche economiche.

“Da parecchio tempo – scriveva ancora Marinovich - la Lancia ci aveva abituato tutti alle vittorie. E l’ abitudine era ormai così consolidata che la notizia di una vittoria Lancia non faceva, paradossalmente, più notizia. Ha vinto la Lancia? Ah, vabbè …Tutto scontato, tutto dejà vu. Titoli piccoli sui giornali, articoli relegati in fondo. Quasi un’ eredità di cui dare stancamente conto. Troppo poco per l’ investimento che un mondiale rally comporta e troppo poco, nonostante tutto, per far crescere ancora un’ immagine già di per sé elevata”.

Di fatto il mondiale rally e le vittorie per 25 anni, non erano riusciti a creare quell'aura di leggenda attorno al marchio torinese che lo stesso si era conquistato in Italia: fuori dai confini nazionali era diverso.

“Anni addietro quando il Gruppo Fiat era intenzionato a lanciare il marchio Lancia sui mercati del Nord America, venne fuori una scoperta clamorosa. Dalle indagini di mercato risultò che nessuno conosceva la Lancia, che molti, anzi, indicavano come una nuova marca coreana. Il motivo era semplice: del mondiale Rally come del calcio e della Formula uno in quel continente non interessava allora e non interessa oggi niente a nessuno”.

Marinovich concluse la sua disamina inquadrando la situazione Lancia dell'epoca, a cominciare dalla Delta, che nonostante i successi registrava un -21 per cento nelle vendite, la Thema -23, mentre la Y-10 “solo” -13 per cento. “Perfino la Dedra, che è l’ ultima nata, quest’ anno chiude con meno 4 per cento. Cifre impietose che dipingono un mercato tragico. E non sono certamente le corse – chiosava - che possono ribaltare questa situazione”.

Da questa storia dal punto di vista motoristico drammatica, nacque un'altra favola ancora una volta Made in Italy. E stiamo parlando di Alfa Romeo. Di fatto il reparto corse di Lancia Martini venne trasferito in casa Alfa, da cui scaturì un'altra auto gloriosa, leggasi l'Alfa Romeo 155 che vinse il DTM sconfiggendo i tedeschi a casa loro.

Di quel magico gruppo faceva parte anche un pilota italiano predestinato, che corse anche in Formula 1, e stiamo parlando precisamente di Nannini, autore della famosa vendetta che lo fece entrare nella leggenda.