La 31esima edizione di Top Gear sta arrivando con auto EV, cerchi di fuoco e piloti F1

Come dice il detto “Abbiamo fatto 30, facciamo 31!”, lo stesso fa Top Gear, che il prossimo novembre darà inizio alla sua 31esima edizione tornando alla normalità, se possiamo considerare normale il trio composto da Chris Harris, Paddy McGuinness e Freddie Flintoff. La notizia arriva assieme al trailer d’anteprima della stagione, più ricco che mai.

Infatti in quel brevissimo minuto che compone il filmato abbiamo visto di tutto. Vedremo il simpatico trio tra le curve di Silverstone a bordo di una Alfa Romeo Giulia GTAm, di una Aston Martin Vantage F1 Edition e di una McLaren 765 LT, una tripletta scelta ad hoc per mettere in piedi qualcosa assieme ai piloti di F1 delle rispettive case, ossia Antonio Giovinazzi, Sebastian Vettel e Lando Norris.

Il video però continua con tre SUV elettrici alle prese con una gita fuori porta tra le colline inglesi, tutte dotate di una piccola roulotte da trainare con sé. Scopriamo che alcune vetture inglesi sono stante portare in Islanda per fare un po’ di rally, e non mancano dragster da sterrato.

Le cose assurde non finiscono qui, aspettatevi quindi momenti dedicati allo Zorbing, lo sport che prevede di lanciarsi giù da una collina dentro ad una sfera di plastica, ma anche la presenza di momenti dedicati alle acrobazie, con tanto di cerchi infuocati, e la prova della mitica DeLorean DMC-12 di Ritorno al Futuro.

Ma c’è tanto altro, compreso un pot-pourri di supercar, come l’incredibile Lamborghini Huracan STO dotata del motore V10 definitivo, la Chevrolet Corvette C8, l’Aston Martin Victor e anche una Lada Niva. Insomma carne al fuoco ce n’è davvero tanta e non resta che attendere l’inizio della stagione.

A proposito, se siete appassionati della serie, sappiate che una società inglese è disposta a pagare 1000 sterline per farvi rivedere tutte le 30 stagioni di Top Gear, trasmesse fino ad oggi.