300km in Audi Q4 e-tron: 'Da Arcore a Verona 15 euro di corrente'. Un buon prezzo?

Torniamo a parlare di esperienze reali con le auto elettriche per capire quale sia effettivamente il risparmio di un viaggio con un EV, indipendentemente dai numeri ufficiali comunicati dalle aziende.

Luigi Melita, collega de IlGiornale, ha testato l'Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro, SUV da 299 cavalli ovviamente elettrico, per un viaggio di circa 300 km con partenza Arcore, destinazione Verona, e ritorno.

Un “tour” compiuto senza mai fermarsi a ricaricare tenendo conto che l'autonomia della Q4 è di poco superiore ai 300 km (in autostrada) grazie ad una batteria da 77 kWh. La vettura di Ingolstadt non è per tutte le tasche, avendo un prezzo di listino pari a 56mila euro, ma in ogni caso rappresenta un ottimo test per comprendere meglio i viaggi in elettrico, per molti automobilisti italiani ancora un oggetto misterioso.

Non essendosi mai fermato a ricaricare e cercando di viaggiare al massimo consentito, (130 km/h salvo dove c'era traffico), alla fine il tempo impiegato per il viaggio è stato di circa 3 ore, andata a ritorno.

Ciò che ci interessa di più è però il prezzo, e in questo caso Luigi Melita fa sapere che: “Quanto è costato il viaggio andata e ritorno ricaricando a casa? Con una tariffa di 0,25€ / kWh il costo è stato di circa 15€”.

Come sempre è complicato fare il raffronto fra elettrico e carburante in quanto ci sono di mezzo abbonamenti mensili, ricariche veloci o lente e via discorrendo, in ogni caso facendo un paragone fra l'Audi Q4 in questione e una Q5 diesel (SUV dalle dimensioni molto simili che dispone di un minimo di 163 fino ad un massimo di 286 cavalli), con un consumo di circa 7 litri di gasolio ogni 100 km, il costo del viaggio solo in carburante sarebbe stato ben più alto, circa 35 euro: sarebbero serviti 21 litri di gasolio per un prezzo di 1,7 euro al litro.

Melita inoltre aggiunge, in merito ad un eventuale costo del viaggio ricaricando ad una colonnina con abbonamento che: “Enel X Way ha alzato di recente le tariffe. La più conveniente (prezzo unitario) è oggi la Travel Plus scontata a 99€ al mese per 320 kWh mensili, 0,31€ al kWh. Il viaggio sarebbe quindi costato circa 20€”, in ogni caso un risparmio di 15 euro.

Conti alla mano, quindi, l'automobilista ha risparmiato fra un minimo di 15 e un massimo di 20 euro rispetto ad una vettura diesel, qualche euro in più se facessimo un raffronto con un benzina.

In questo caso ha giocato a favore del possessore dell'elettrico il non doversi fermare grazie ad un'autonomia comunque interessante, visto che la Q4 di fabbrica dichiara circa 510 km di autonomia ciclo WLTP, che ovviamente in autostrada, ad alta velocità, si riduce di molto.

Per una vettura come ad esempio una Fiat 600, presenta in diretta streaming pochi giorni fa, sicuramente sarebbe servita una sosta alla colonnina e a quel punto i tempi si sarebbero allungati e i costi sarebbero aumentati. A voi i commenti.