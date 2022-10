30 euro per lasciare l'auto a casa e andare al lavoro in bici: è l'idea del momento

In cambio di un piccolo contributo economico sareste pronti a lasciare l'auto privata a casa per andare al lavoro in bicicletta? Presto moltissimi cittadini bergamaschi potranno guadagnare fino a 30 euro al mese utilizzando la bici per i propri spostamenti quotidiani.

Questo importante passo in avanti verso una mobilità più sostenibile si deve alla piattaforma Pin Bike e all'attuale amministrazione comunale di Bergamo, che per gli spostamenti casa-lavoro oppure casa-scuola sono pronti a rimborsare diversi centesimi di euro ogni chilometro percorso, fino a un massimo di 30 euro ogni mese.

Soldi erogati tramite voucher da spendere successivamente presso le botteghe locali che hanno aderito all'iniziativa. 30 euro in voucher può sembrare una ricompensa marginale, provate però a fare due conti: in un anno è possibile guadagnare fino a 360 euro da spendere in prodotti artigianali e di qualità, inoltre si risparmia sul costo della benzina, sulla manutenzione dell'auto, ci si mantiene in forma e si riduce traffico e inquinamento in città.

È una formula vincente sotto tutti i fronti che molti vorrebbero esportare anche in altre città, a Milano soprattutto, con il sindaco Beppe Sala criticato per aver invece erogato nuovi incentivi per l'acquisto di auto green e aver "dimenticato" di aiutare chi invece usa o vorrebbe usare maggiormente la bici (ufficiali a Milano i nuovi incentivi auto 2022).