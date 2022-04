Ci sono solo 30 Bugatti Chiron Super Sport 300+ al mondo, e una è parcheggiata a Londra

Grazie ad un video pubblicato dallo youtuber The TFJJ, di recente abbiamo avvistato la Bugatti Divo dello sceicco del Qatar parcheggiata tra le strade di Londra, ma a quanto il suo garage è ben nutrito anche lontano da casa. Con l’avvicinarsi dell’estate infatti, molti sceicchi fuggono dal caldo alla volta di Londra, ma prima inviano le loro auto.

Ebbene, questa volta lo youtuber ha immortalato un’altra creatura proveniente da Molsheim, parcheggiata placidamente in strada come se fosse un’utilitaria. Dunque dopo la Bugatti Divo realizzata in 40 esemplari, questa volta ci possiamo rifare gli occhi sull’ancor più esclusiva Bugatti Chiron Super Sport 300+, una versione speciale in edizione limitata di soli 30 pezzi. Se la Divo è più votata alla guida tra i cordoli, la Super Sport 300+ è invece studiata ed ottimizzata per dare il massimo in termini di velocità.

Sotto al cofano c’è il solito W16 quad-turbo da 8,0 litri, capace di scaricare sulle quattro ruote motrici 1600 CV di potenza e 1600 Nm di coppia, che si traducono in uno scatto da 0 a 200 km/h in appena 5,8 secondi, mentre i 300 km/h si toccano dopo 12,1 secondi.

La Chiron Super Sport 300+ è fatta però per spingere ancor di più, fino alla velocità massima di 440 km/h, limitati elettronicamente. Sì perché la casa ha ritenuto opportuno dare un limite a questo mostro meccanico per motivi di sicurezza, ma il pilota Andy Wallace l’ha testata senza limitazioni, e in quell’occasione ha registrato 490.48 km/h, con il motore che era in grado di spingere ancora un po’.

Parliamo quindi di una creatura leggendaria e rarissima, che forse non riusciremo a contemplare nemmeno uno volta nella vita, specialmente per le strade di tutti giorni, ma grazie a questo video possiamo goderne per qualche minuto.