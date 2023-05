Hanno già 30 anni! Dalla Fiat Punto alla Twingo, l'elenco delle auto nate nel 1993

Nel corso del 2023 saranno moltissime le auto che taglieranno il traguardo dei 30 anni, nate di conseguenza nel 1993. Già tre decadi? Si starà domandando qualcuno, ed in effetti se ci si sofferma a pensare sono già passati un bel po' di anni dalla prima comparsa sul mercato di alcune vetture che hanno fatto la storia del settore.

Il primo spazio lo dedichiamo per forza alla Fiat Punto, vettura che un simpatico olandese guida da 344mila km, e che nacque proprio nel 1993 sotto l'abile firma di Giorgetto Giugiaro. E' stata una delle auto più vendute della storia, con ben 9 milioni di modelli piazzati e due diverse generazioni, fra cui l'ultima fino al 2018. Premio “Car of the Year” nel 1995, ha fatto innamorare grandi e giovani divenendo una fida compagna di viaggio.



Altra vettura storica e ben nota sul mercato italiano che quest'anno compie i 30 anni è la Renault Twingo, traguardo che è stato festeggiato con l'AI. La city car ha saputo conquistare il cuore degli italiani con la sua forma inedita e le sue dimensioni extra compatte, essendo lunga nella prima versione solo 3,43 metri. Dal 2007 al 2014 è stata poi rinnovata con una seconda serie, fino alla terza generazione giunta fino ai giorni nostri. Forse non tutti sanno che Twingo è il risultato di un "mashup" fra le parole twist e tango.



Spegne le 30 candeline nel 2023 anche la lancia Delta seconda generazione. Non fu una vettura fortunatissima visto che dovette raccogliere un testimone a dir poco pesante, quello del mitico Deltone. Restò sul mercato per sei anni, fino al 1999, vendendo poco meno di 138mila modelli fra cui la maggior parte in una classica versione 1.6 a benzina. Fra i suoi usi principali si ricordano anche quella di “auto blu” per i politici.



30Esimo compleanno nel 2023 anche per la Ford Mondeo, una berlina estremamente apprezzata che è rimasta sul mercato fino al 2022, 29 anni di commercializzazione. Una vettura che il noto marchio dell'ovale blu aveva pensato per un mercato internazionale e che ottenne anche il premio di Car of the Year del 1994.



Infine la Citroen Xantia. Lanciata il 4 marzo di 30 anni fa, rimase in commercio fino al 2002 in Europa e in Iran fino al 2010 come erede della mitica BX. Fra le sue particolarità vi erano l'Hydractive II, sistema di sospensioni idropneumatiche a controllo elettronico che riduceva il rollio, migliorando notevolmente la tenuta di strada.