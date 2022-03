3 pubblicità che hanno fatto la storia dell'automotive, da Volvo a Porsche

Senza ombra di dubbio, la comunicazione è un aspetto chiave del mondo contemporaneo. Parlare al cliente in un certo modo può determinare il successo o il fallimento di un determinato brand o prodotto, per questo motivo Carscoops si è chiesta: qual è il migliore spot automotive di sempre?

Nel calderone il magazine ha messo dentro non solo gli spot TV ma anche le pubblicità pensate per la carta stampata. Fra tutti ne sono stati selezionati soprattutto tre, con il primo che riguarda lo spot della Volvo 740 Turbo Intercooler Wagon del 1987. La vettura, dal design a dir poco iconico, veniva messa accanto a una Porsche 944 per dimostrare al pubblico come le prestazioni di una wagon potessero pareggiare quelle di una sportiva in accelerazione. Il tutto finiva con il claim "Volvo, un'auto in cui credere".



Volkswagen invece per la nuova Passat 2012 ha scomodato addirittura Star Wars e l'iconico personaggio di Darth Vader. Lo spot vede come protagonista un ragazzino vestito da Darth Vader che sogna di spostare le cose con il solo pensiero, utilizzando "la forza"; dopo una serie di fallimenti, prova a imporre le mani davanti alla nuova Passat 2012, che grazie a un telecomando di nuova generazione azionato a distanza finalmente "risponde" al piccolo, facendogli credere di avere sul serio dei poteri.



Fra gli spot più epici di sempre irrompe poi una campagna Porsche per la carta stampata. Il claim è chiaro: Nessuno è perfetto, con sotto la classifica di LeMans 1983. 9 posizioni su 10 sono occupate da vetture Porsche. Magari la perfezione non esiste, Porsche però ci si è avvicinata moltissimo, anche sul fronte commercial.



A proposito di spot "epici", guardate LeBron James diventare il re dei granchi per Hummer, oppure Arnold Schwarzenegger trasformarsi in Zeus per BMW.