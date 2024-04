Le 3 Porsche più vendute al mondo nel 2024: la regina è sempre lei.

Esaminando i modelli Porsche più popolari sul mercato globale, possiamo individuare quali siano stati i modelli più venduti nel primo trimestre del 2024. Su un totale di 77.640 vetture vendute in tutto il mondo, le vendite in Germania hanno registrato un aumento del 37%.

Nel primo trimestre del 2024, la Porsche ha pubblicato un rapporto sulle sue vendite, rivelando una diminuzione del 4% nelle consegne di auto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nonostante ciò, l'azienda ha descritto questa situazione come un "livello stabile".

prima di arrivare in top 3 non possiamo non menzionare i dati relativi alla Porsche Panamera, che ha presentato un calo del 28% nelle vendite, immatricolando solo 6.139 unità nel 2024, a seguito del lancio della nuova generazione avvenuto lo scorso novembre. Invece, la gamma 718 di Porsche, composta sia dalla Boxster che dalla Cayman, ha registrato un totale di 5.772 unità vendute, registrando un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Ma, arrivando al terzo posto: qui troviamo la celebre Porsche 911, con un aumento del 17% nelle vendite, totalizzando 12.892 unità vendute nel primo trimestre del 2024. Spostandoci rapidamente verso la versione più sportiva di quest'auto, vi ricordiamo che la nuova 911 GT3 ha superato i test invernali, mostrando una potenza di ben 510 cavalli. Gli ingegneri hanno ottimizzato l'aerodinamica e le prestazioni, mentre il grande spoiler posteriore migliora l'aderenza. Questo bolide della strada uscirà nel 2025.

A seguire, nonostante un calo del 14%, la Macan ha mantenuto il suo secondo posto in quanto a vendite complessive del marchio tedesco del marchio nel 2024, con 20.576 unità vendute. La nuova generazione completamente elettrica è stata presentata a gennaio, suscitando già un notevole interesse da parte dei clienti. Si prevede che le vendite possano decollare ulteriormente nel corso della seconda metà dell'anno.

Ma il primato lo ottiene sempre lei, ovvero la Porsche Cayenne che ha continuato a detenere il primato delle vendite con un aumento del 20% e un totale di 28.025 unità immatricolate nel primo trimestre del 2024. La transizione verso la nuova generazione è stata completata con successo, consolidando ulteriormente l'ottima posizione sul mercato di questo SUV ormai entrato nella storia da diverso tempo.

In particolare, la nuova Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, presentato lo scorso agosto, ha visto dei miglioramenti sostanziali alla tecnologia ibrida, aumentando autonomia e potenza. Con un motore elettrico da 174 CV e un V8 biturbo da 591 CV, Cayenne Turbo E-Hybrid offre una potenza combinata di 729 CV e una coppia di 950 Nm. La batteria ad alto voltaggio da 25,9 kWh posizionata sotto il vano bagagli permette una maggiore autonomia in modalità completamente elettrica, mentre il nuovo caricabatterie da 11 kW riduce il tempo di ricarica a meno di 2,5 ore.

