Solo queste 3 Koenigsegg al mondo hanno una finitura che costa più di una Ferrari

Le Koenigsegg sono fra le auto più formidabili al mondo e nel contempo fra le più rare, ma sono ancora più introvabili se i loro proprietari hanno deciso di acquistare un “optional” dal prezzo senza dubbio non indifferente, leggasi 440mila dollari, pari a circa 400mila euro.

La casa automobilistica svedese è nota per le sue formidabili costruzioni e nel contempo per i suoi prezzi esagerati. Basti pensare che una Agera S Hundra costa 2 milioni di euro, e le sue colleghe non sono da meno.

Ecco perchè ci sono “optional” che costano più di una Ferrari ed è il caso del trio di Koenigsegg già ribattezzato “Santissima Trinità”. Il riferimento e alle Koenigsegg Jesko, Regera e One:1 che sono le uniche vetture al mondo dell'azienda svedese che possono vantare l'esclusiva opzione KNC, acronimo di Koenigsegg Naked Carbon.

Come facilmente intuibile si tratta di uno speciale rivestimento in carbonio e il trio negli scorsi giorni ha deciso di incontrarsi per farsi fotografare dallo svedese Blerim Rafuna. La loro particolarità è quella appunto di avere una carrozzeria in fibra di carbonio, il che le rende ancora più “spaventose” di quanto già non lo siano.

Che questa finitura sia una super esclusiva non ci stupisce visto il prezzo, ma tenendo conto della rarità di questi tre modelli è possibile che il loro valore, in caso di rivendita sul mercato, abbia già superato la spesa.

La particolare della finitura KNC è che non vi sono vernici sulla carrozzeria: Koenigsegg rimuove a mano la resina epossidica che viene utilizzata per produrre i pannelli della carrozzeria, dopo di che la espone completamente alla trama dei fili di fibra di carbonio, per un risultato a dir poco incredibile.

La prima vettura svedese a ricevere il trattamento a fibra di carbonio è stata la Regera nel 2018, dopo di che è toccato alla Jesko l'anno successivo e infine alla One:1, hypercar ultra limitata. Secondo Carbuzz le tre auto appartengono tutte al rivenditore svizzero Carage Luzern, distributore ufficiale Koenigsegg in territorio elvetico.