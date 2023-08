Le 3 auto usate più vendute su Autohero prima dell'estate 2023

Quali sono state le auto usate più vendute su Autohero prima delle vacanze estive? Scopriamolo subito con la Top 3 delle vetture più vendute dalla piattaforma online nel secondo trimestre 2023 (aprile-giugno).

Al primo posto, così come avviene anche con le classifiche del nuovo, troviamo la Fiat Panda. Un classico imprescindibile che convince gli italiani anche sul fronte dell’usato, soprattutto nella particolare versione 4x4 che ormai non viene più prodotta da Stellantis (la Panda 4x4 va in pensione: storia di un modello leggendario). Più che per le vacanze, gli italiani l’hanno acquistata soprattutto per muoversi in città, oppure per girare in campagna con la variante a trazione integrale.

Al secondo posto troviamo la Renault Clio, un altro grande classico del nostro mercato. Nonostante le sue dimensioni compatte, può essere un’ottima alleata anche per i lunghi viaggi, soprattutto con le generazioni più recenti (proviamo la nuova Clio Full Hybrid 2023 in Belgio).

Chiudiamo infine la Top 3 con la Toyota Yaris, altra vettura dalle dimensioni compatte perfetta per muoversi in città e consumare poco, soprattutto con le versioni Full Hybrid di recente fabbricazione.

Visto che il secondo trimestre dell’anno è quello che anticipa luglio e agosto, aggiungiamo anche un modello extra: fra le cabrio ha dominato la Fiat 500c, decisamente la decappottabile più venduta su Autohero nel Q2 2023. Perfetta per gli spostamenti urbani, regala ancora più soddisfazioni durante le gite fuori porta quando è possibile rimuovere il tetto.