3 auto plug-in Hybrid in vendita ad aprile 2024 a meno di 27mila euro

Le auto plug-in hybrid sono considerate un vero e proprio ponte fra le auto elettriche e le termiche. Si tratta infatti di vetture che sono dotate del classico motore a benzina con l'aggiunta di un motore elettrico che si può ricaricare e che garantisce una discreta autonomia.

Grazie alle PHEV si può quindi vivere sia l'ebbrezza del guidare un'auto a zero emissioni e nel contempo sfruttare le comodità di un'auto classica, a combustione interna. Per via di questa tecnologia particolarmente complessa le auto ibride plug-in hanno solitamente un prezzo piuttosto elevato ma sul mercato è comunque possibile trovare delle occasioni. A riguardo abbiamo selezionato tre auto che grazie alle promo in corso costano meno di 27mila euro.

Partiamo dalla Renault Captur Techno E-Tech full hybrid, che di listino sta a 27.450 euro ma che per il mese corrente è in vendita a 23.450 euro grazie a 2.000 euro di bonus statale più altri 2.000 di bonus della casa francese. La promo è valevole solo con finanziamento e prevede un anticipo di 4.150 euro con l'aggiunta di 36 rate da 119,38 euro oltre ad una maxi rata finale da 18.175 euro.

Proseguiamo con un'altra PHEV, leggasi la Peugeot 308 plug-in hybrid, che è in vendita solitamente a 27.720 euro ma che per questo mese è acquistabile a 25.220 euro. Si tratta di un'offerta valevole fino al 30 aprile e che permette di acquistare la Segmento C del Leone con un anticipo di 5.853 euro, 35 rate mensili da 206 euro, e infine una maxi rata finale da 15.480 euro, promo valevole salvo finanziamento.

Chiudiamo con la EHS, PHEV della casa cinese MG che ha in promo questo mese anche la MG4 a meno di 12mila euro. L'offerta prevede la EHS in vendita a 26.590 euro, con 35 rate da 199 euro al mese, un anticipo di 8.830 euro e una maxi rata finale da 16.836 euro. E' valevole fino alla fine del mese ed è già comprensiva di un ecobonus da 4.000 euro.

Prima di congedarci vi ricordiamo che la Plug-in hybrid più venduta in Italia è l'Audi Q3, il cui prossimo modello sarà l'ultima con motore a combustione: in questi primi tre mesi dell'anno ne hanno vendute 1.179.

