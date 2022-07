A 290 km/h sul GRA con l'R8: lo schianto mortale mentre girano un video con lo smartphone

Esiste un solo luogo al mondo dove poter guidare una vettura sportiva a 300 km/h: la pista. Su qualsiasi altra strada bisogna rispettare le regole, i limiti di velocità e il traffico, così però non è successo nei giorni scorsi a Roma, sul Grande Raccordo Anulare, dove un ragazzo di 22 anni ha perso la vita su un'Audi R8.

Residente ad Aprilia, nella provincia di Latina, il 22enne alla guida della potente Audi R8 ha decisamente superato il limite del possibile e infranto diverse regole del Codice della Strada, mentre l'amico seduto sul sedile del passeggero riprendeva tutto con lo smartphone. Prima 200 km/h, poi 250 km/h, il tutto su corsie del GRA molto trafficate, fra slalom tra le auto ed escursioni sulla corsia d'emergenza.

Poi il tachimetro digitale fa segnare i 293 km/h prima del botto, delle urla e del silenzio. Per puro miracolo non è stata coinvolta nessun'altra vettura, altrimenti il bilancio sarebbe stato ancor più catastrofico. Unica vittima il ragazzo 22enne alla guida, come anticipato sopra, mentre l'amico al posto di guida è stato trasportato presso il Policlinico Casilino dove i medici lo hanno dichiarato non in pericolo di vita.

Purtroppo non conosciamo la dinamica esatta che ha scatenato l'incidente, poiché al momento in cui il ragazzo alla guida ha perso il controllo il video è focalizzato sul tachimetro, a circa 300 km/h però anche una vettura super sportiva è estremamente difficile da tenere in strada, basta un niente per perdere il controllo e urtare contro un Jersey o sfondare il guardrail. Ogni auto, come ogni vita, merita rispetto e responsabilità - elementi che in questa storia sono purtroppo venuti a mancare del tutto.



