Uno dei 28 rarissimi esemplari della VW Beutler in vendita dopo 11 anni di restauri

Il mondo del collezionismo è un fenomeno che riguarda anche e soprattutto quello delle automotive, un settore ricco di modelli originali e in edizione limitata come la Volkswagen Beutler, una vettura prodotta in appena 28 esemplari e basata sull'iconico Maggiolino.

Lo stesso CEO di VW, qualche mese fa, non ha chiuso le porte ad un eventuale ritorno del Maggiolino visto l'affetto che lega gli appassionati di automotive a questo gioiello di ingegneria. Ad ogni modo, a luglio verrà messa all'asta, per una cifra compresa tra gli 80 e i 120mila dollari, uno dei 28 rarissimi esemplari della Beutler 1.2 del 1959.

All'epoca l'auto aveva un prezzo di partenza di poco meno di 15mila marchi svizzeri (circa 15mila dollari), ben più del doppio del Maggiolino o di una Porsche 356. Comunque sia, prima di essere messa in vendita, la Beutler 1.2 è stata restaurata attraverso un lento e minuzioso processo che ha richiesto 11 anni di lavori. L'auto è stata così riverniciata nella tonalità originale di marrone chiaro metallizzato, mentre il tetto è stato rifinito in marrone scuro. Anche gli interni bicolore sono stati sistemati e l'intera meccanica revisionata.

In calce alla notizia potete dare un'occhiata ad una galleria di immagini della vettura rimessa a nuovo.