-25 centesimi su benzina e diesel da martedì 22 marzo: si attende pubblicazione su GU

Negli ultimi giorni abbiamo parlato spesso di ciò che il Governo aveva intenzione di fare per abbassare il prezzo del carburante, arrivando infine a tagliare di 25 centesimi le accise grazie a una nuova tassa. Il taglio effettivo alla pompa dovrebbe verificarsi da domani 22 marzo 2022.

Oggi 21 marzo infatti il taglio dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per poi scattare dal giorno successivo, ovvero domani 22 marzo. Ricordiamo che a pagare questo "sconto" saranno le aziende energetiche, che dovranno pagare una tassa extra del 10% su tutti i profitti in eccesso realizzati in queste settimane grazie all'aumento sregolato dei prezzi (e si parla di oltre 40 miliardi di euro).

Il Governo ha previsto una manovra da 4,4 miliardi di euro, che si aggiungerà a un decreto legge con altre norme pensate per aiutare le famiglie in difficoltà. Le famiglie con ISEE inferiore a 12.000 euro avranno aiuti sugli aumenti dell'energia, mentre le imprese in difficoltà potranno rateizzare le loro bollette.

Di sicuro tutto questo non frenerà le polemiche, che arrivano da ogni fronte: sotto i riflettori una presunta e spregiudicata speculazione che avrebbe portato i prezzi alle stelle senza alcun motivo effettivo, approfittando della delicata questione Russia-Ucraina. A Roma sono partite due diverse indagini, mentre altre inchieste sono state aperte ad Ancona, Belluno, Cagliari, Perugia, Prato e Verona. A Napoli, Trieste e Pescata la Guardia di Finanza ha invece avviato verifiche sui listini dei carburanti.