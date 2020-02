Per 25.000$ potete portarvi a casa questa Maybach del 2005, ma forse non è una buona idea

Chi ha detto che avere una berlina di lusso non è alla portata di tutti? Se proprio è nei vostri sogni, potete comunque rivolgervi al mercato dell'usato a caccia di qualche occasione. Ad esempio per meno di 25mila dollari potete portarvi a casa una Mayback che originalmente veniva venduta ad oltre 300mila euro.

Maybach è uno storico brand di lusso, dal 2003 è di proprietà di Daimler. Ergo Mercedes. Non è un brand amato esattamente da tutti, anche se è riuscito a costruirsi una piccola nicchia. Per fare un paragone diretto, tra il 2003 e il 2010 Maybach ha piazzato 1.112 macchine in America. Rolls-Royce, gruppo BMW, circa 3.000.

C'è comunque una brutta notizia. Sebbene il prezzo della vettura in questione sia crollata —parliamo comunque di una Maybach 57 del 2005— tenete conto che state acquistando un'auto che veniva venduta originalmente a 325.000$, cosa che si riflette sui suoi costi di manutenzione.

Che ci saranno, è inevitabile. Il contachilometri supera quota 260.000Km. Resta il fatto che potrebbe essere l'unico modo relativamente economico per mettere le mani su una limo di lusso. È molto improbabile trovare una Rolls-Royce o una Bentley a questo prezzo, anche a parità di condizioni.

Quindi se poter dire di avere una Maybach è il vostro sogno più grande, fatevi avanti. La trovate qua.

Se invece siete effettivamente dei magnati milionari e volete qualcosa all'altezza del vostro stile di vita, potete puntare decisamente sulla nuova Mercedes-Maybach GLS 600.