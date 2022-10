Più di 24mila Tesla Model 3 richiamate per cinture allentate

La Tesla Model 3 è l'auto elettrica più competitiva e conosciuta nel mondo delle automotive visto il prezzo e le prestazioni. La sua popolarità, complice anche la figura di Elon Musk, getta moltissime pressioni nei confronti del parco auto della compagnia che non vuole causare problemi di sicurezza.

La vettura completamente elettrica, inoltre, si apre a moltissime personalizzazioni e non è raro vedere alcuni possessori integrare delle feature per rendere ancora più smart la propria utilitaria. Un cliente, ad esempio, ha integrato un chip sul palmo della mano per aprire la Model 3 mentre un altro utente ancora, invece, l'ha trasformata in una vera e propria opera d'arte.

Ad ogni modo, Tesla ha recentemente richiamato circa 24mila esemplari di Model 3 per una visita all'assistenza a causa di un problema di ancoraggio della cintura di sicurezza che potrebbe non essere allacciato correttamente. La casa afferma che si tratta più di un errore di manutenzione che di produzione e spiega: "la manutenzione di alcuni componenti nei veicoli Model 3 richiede lo smontaggio della fibbia della cintura di sicurezza sinistra della seconda fila e dell'ancoraggio centrale della cintura di sicurezza, entrambi fissati con lo stesso bullone. Entrambi i componenti potrebbero essere stati rimontati in modo errato dopo lo smontaggio durante un'azione di servizio".

Si tratta di un problema facilmente sistemabile visto che si tratta di allacciare la cintura e l'ancoraggio nelle specifiche corrette, tuttavia Tesla ha preferito provvedere al richiamo dopo le segnalazioni dei clienti e dei centri assistenza. L'azienda, inoltre, fa sapere che non è stato segnalato loro alcun incidente a causa di questo problema. E voi, invece, cosa ne pensate di questa segnalazione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.