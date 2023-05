22enne influencer cerca di fare benzina alla sua Tesla: 'Ecco perché l'ho fatto'. Video

Dopo il video dello scorso gennaio con protagoniste due donne che cercano di fare benzina ad una Tesla, è emerso negli scorsi giorni un altro filmato molto simile: una ragazza è stata catturata mentre cercava di fare rifornimento alla sua Tesla Model Y, auto notoriamente elettrica.

Al mondo esiste una Tesla Model S con un V8 benzina, ma non è il caso della giovane in questione la cui vettura è rigorosamente full electric. Nel filmato, che trovate subito qui sotto, si nota la protagonista dello “show”, un'influencer inglese 22enne di nome Danielle Wright, mentre viene immortalata alla pompa di benzina, cercando appunto di rifornire la sua auto.

La ragazza cerca il tappo del carburante con l'ugello in mano, e dopo aver provato a fare il giro dell'auto, alla fine si è arresa dopo che qualcuno le ha suggerito che si trattava di un'auto elettrica. Il video è divenuto virale, è finito su Twitter ed è balzato anche all'attenzione di mister Tesla in persona, Elon Musk, che ha cercato di difendere la ragazza spiegando che "succede di tanto in tanto", aggiungendo anche che "le abitudini sono dure a morire".

Alla fine il filmato ha ottenuto più di 40 milioni di visualizzazioni e la proprietaria della Model Y, decisamente confusa, ha cercato di spiegare cosa fosse accaduto e perchè ha cercato di fare benzina alla sua auto elettrica.

Parlando con il tabloid britannico Daily Star ha raccontato che il video è stato girato dopo una lunga giornata, e che non si era ancora abituata alla vettura nonostante fosse nuova: “Sinceramente non so cosa stessi facendo – ha spiegato - era la fine di una lunga giornata e la macchina era nuova di zecca. Sono arrivata alla stazione di servizio pensando alle caramelle che avrei preso al banco piuttosto che al fatto che la mia macchina non avesse effettivamente bisogno di benzina".

Danielle Wright ha confessato di esserci rimasta male per i commenti al video, anche se ammette di aver commesso un "errore imbarazzante". Qualcuno ha insinuato che l'auto non fosse sua ma a riguardo la 22enne ha precisato: “Hanno scritto che la mia macchina non fosse mia e che avessi più soldi che buon senso, il che è stato probabilmente il commento più frustrante. Ho guadagnato ogni centesimo per comprarla e amo le macchine. Possederla è davvero un sogno che diventa realtà".



Infine, sul commento di Elon Musk, ha spiegato: “Elon ha risposto e mi ha difeso e dovrebbe avere il cervello più grande del mondo".