22enne fugge dalla polizia a 188 km/h poi l'arresto: 'Mi sentivo come se fossi in GTA'

A Naples, in Florida, un giovane di 22 anni è stato arrestato dopo un inseguimento. Durante l'interrogatorio Il giovane ha affermato che il tutto lo ha fatto sentire come in GTA.

La polizia americana, si sa, non fa tanti convenevoli: se in Italia la Punto Abarth che sfrecciava a 200 km/h è stata identificata successivamente dalle forze dell'ordine per evitare un inseguimento che avrebbe potuto mettere in pericolo altre persone, in USA, invece, non si son fatti molti problemi a innescare un inseguimento.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Collier ha registrato il giovane di 22 anni alla guida di un SUV Nissan a una velocità di 188 km/h in una zona in cui il limite di velocità è di 113 km/h. Il conducente ha ignorato le luci e le sirene che lo invitavano a fermarsi e ha continuato ad accelerare fino a oltre i 193 km/h.

Il ragazzo, una volta preso, è stato accusato di fuga con elusione ed eccesso di velocità con un ritiro immediato della patente di guida. Dopo la cattura, mentre il ragazzo veniva trasportato alla prigione di contea, gli agenti hanno riportato le dichiarazioni dello studente che ha affermato di essersi sentito come in una scena del videogioco di GTA.

"Potrebbe sembrare un gioco per questo individuo, ma in realtà ha messo a rischio la vita di altri automobilisti e dei nostri agenti con la sua guida spericolata e la velocità eccessiva".

Negli Stati Uniti il tema della sicurezza stradale è molto sentito e le autorità sono molto severe nei confronti di coloro che si gettano in atti sconsiderati alla guida. Il caso dei 3 ragazzi che credevano di essere in GTA a New York è solo un altro dei molti casi in cui giovani, in cerca di adrenalina, si lanciano in folli corse per le strade mettendo in pericolo loro stessi e gli altri guidatori.