227 milioni di euro per installare nuove colonnine in Italia: arrivano dalla UE

Nel mentre la benzina è arrivata a 2 Euro al litro, quattro progetti italiani hanno ottenuto il via libera dell'Unione Europea per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, con l'obiettivo di dare un significativo slancio verso la promozione della sostenibilità e dell'adozione di veicoli elettrici.

Il finanziamento europeo al nostro paese, che ammonta complessivamente a oltre 227 milioni di euro, è stato raccomandato dall'UE per supportare gli operatori nazionali nell'implementazione di questi progetti di infrastruttura. Nel contesto più ampio, questi finanziamenti fanno parte di un pacchetto di sovvenzioni di 352 milioni di euro destinato a 26 progetti in 12 Stati membri per 6458 punti di ricarica.

Tra i beneficiari di questi fondi vi sono: Tesla Italy che riceverà la quota più sostanziale con un finanziamento di 133,8 milioni di euro, Atlante Srl con 49,9 milioni di euro, Italiana Petroli con 29,3 milioni di euro e Enel X Way con 14,8 milioni di euro.

Questi finanziamenti fanno parte del meccanismo per le infrastrutture dei combustibili alternativi (Afif), che prevede anche il coinvolgimento di istituzioni finanziarie per aumentare l'impatto degli investimenti. Questo approccio integrato è fondamentale per garantire una copertura ampia e efficace delle infrastrutture di ricarica elettrica in tutta l'Unione Europea, contribuendo così a promuovere la mobilità sostenibile e a ridurre l'impatto ambientale dei trasporti.

Un altro problema del quale l'UE si sta preoccupando riguarda le scorte di litio per la produzione delle batterie. Il fabbisogno di litio nei prossimi anni potrebbe drasticamente aumentare e la nostra capacità produttiva potrebbe non riuscire ad andare dietro all'aumento di domanda di materie prime per la realizzazione delle batterie.