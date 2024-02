A 223 km/h sulla Golf Gti acquistata due ore prima: patente ritirata e auto sequestrata

Viaggiava a una velocità di 223 km/h al volante della sua Golf GTI, appena acquistata due ore prima. Questo episodio è stato catturato in una foto postata su Facebook il 16/02/2024. Diciamo che il "debutto" della sudatissima Golf non è andato come previsto per questo utente.

Secondo quanto riportato da Auto Moto, il 10 febbraio, le autorità di Reims hanno fermato un automobilista impaziente di mettere alla prova il suo nuovo veicolo. L'uomo, proveniente dall'Île-de-France, stava facendo ritorno a casa dopo aver acquistato la Golf GTI solo poche ore prima. Durante il tragitto di ritorno, ha deciso di sperimentare le capacità della sua nuova auto, senza tuttavia prevedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Pertanto, è stato rilevato mentre viaggiava a 223 km/h sull'autostrada A4, vicino a Poilly, nella Marna, superando di gran lunga il limite consentito di 110 km/h, considerate le avverse condizioni atmosferiche. A causa di questa grave infrazione, con un eccesso di velocità di ben 113 km/h, la patente di guida dell'automobilista è stata ritirata sul posto. Inoltre, la polizia ha sequestrato immediatamente il suo nuovo veicolo. Attenzione qua, da oggi se le autorità di un qualunque paese appartenente all'Unione Europea, ritirano la patente a un cittadino, questo avrà valore in tutto il territorio.

Nonostante Volkswagen abbia tentato di creare un'aura di esclusività attorno alla nuova Golf Limited Edition 333, il modello non ha suscitato l'interesse sperato. Attualmente, è ancora disponibile in quantità significative a prezzi scontati. Questo solleva dubbi sulla strategia di produzione limitata di Volkswagen e mette in luce la necessità di ascoltare il mercato anziché fare affidamento solo sul marketing. Sappiate però che Golf potrebbe sopravvivere alla transizione verso la mobilità elettrica, con la prevista Golf serie 9, completamente elettrica, che potrebbe sostituire l'ID.3 entro il 2028.



La prossima Golf però. sarà la MK 8.5, una sorta di mid-gen in attesa della 9, che sarà la vera rivoluzione per via della sua propulsione completamente elettrica. A questa transizione parteciperà anche la Volkswagen Tiguan che, a differenza di altri modelli come la Up, il nome verrà preservato durante la transizione.