21 veicoli appartenenti al compianto Paul Walker finiscono all'asta

Sono passati all'incirca sei anni dal tragico incidente che è costato la vita all'attore americano Paul Walker. La sua sconfinata passione per i motori ha permeato anche la sua carriera cinematografica, portando tantissime persone ad avvicinarsi alle vetture sportive.

Adesso la sua collezione di veicoli, composta da 21 pezzi tra i quali sia automobili che motociclette, è finita in vendita. L'asta Barrett-Jackson di Scottsdale sarà tenuta il prossimo anno e vedrà quindi aggiungersi alle sue fila un'ampia gamma di nuovi bolidi. Si spazia dalla Nissan GT-R R32 da corsa (ecco il nuovo modello), fino ad arrivare ad una Ford Bronco del 1995.

Ma il pezzo forte è composto da una folta schiera di BMW M3 (nuova generazione in arrivo a breve). L'attore ne possedeva infatti cinque di BMW M3 Lightweights del 1995, modello tra l'altro molto raro visti i soli 125 esemplari prodotti. Le caratteristiche che li distinguevano erano principalmente la presenza dell'aggressivo alettone posteriore, dello spoiler al muso e della vernice Alpine White dallo schema unico. In pratica incarnano tutto l'immaginario creato con la serie di Fast and Furious. Secondo Barrett-Jackson sarà l'asta con più E36 Lightweights di sempre, e non fatichiamo affatto a crederci. Per chi fosse interessato, ecco la lista di tutti i veicoli in vendita:

1963 Chevrolet Nova Wagon

1964 Chevrolet Chevelle Wagon

1967 Chevrolet II Nova

1988 BMW M3 E30

1989 Nissan R32 Skyline Race Car

1991 BMW M3 E30 Coupe

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight - Factory LTW wing and race-livery delete

1995 Ford Bronco SUV

2000 Audi S4

2003 Ford F250 Pickup

2004 GMC Sierra 1500 Pickup

2005 Harley-Davidson RS Motorcycle

2006 Toyota Tundra Pickup

2008 Suzuki Motorcycle

2009 Nissan 370Z

2011 BMW Motorcycle

2013 Ford Mustang Boss 302S Race Car

Inoltre, se veramente voleste accaparrarvene una, l'evento si terrà il prossimo Gennaio, tra l'11 e il 19 del mese a Scottsdale, Missouri.