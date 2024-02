Il 2035 non si tocca, i produttori non faranno pressioni per salvare i motori termici

Il 2035 non si tocca. Anche se qualcuno ancora sogna un rinvio del ban rispetto alle nuove auto a motore termico, le case automobilistiche ci confermano che non verrà fatta alcuna pressione per cambiare i pieni UE.

A dirlo è Automotive News, probabilmente la fonte più autorevole quando si tratta delle quattro ruote in Europa in modo istituzionale. Sappiamo che diversi gruppi tedeschi e italiani avrebbero voluto un rinvio del progetto, Luca De Meo però - in veste di presidente dell'organizzazione automobilistica europea ACEA, non come CEO del Renault Group - ha confermato che “l’organizzazione non contesterà il 2035, ora è il momento di agire, preparare il futuro”. In un certo qual modo lo abbiamo anticipato questa mattina nell’articolo De Meo, grande errore tornare indietro dal 2035, ora anche il resto della stampa internazionale riporta le parole del top manager.

“Il 2035 è fattibile” ha aggiunto De Meo, bisogna però creare le giuste condizioni affinché la transizione possa essere morbida e non traumatica. Parafrasando l’intervento del presidente, bisogna un po’ smetterla di pensare a ulteriori spallate e iniziare a lavorare per far funzionare il futuro. Un futuro per il quale le case automobilistiche hanno investito fior di miliardi e a cui una marcia indietro farebbe danni irreparabili.

Ricordiamo comunque che attorno al 2035 ruota parecchia disinformazione, oppure informazioni parziali. Se da una parte è vero che dal 2035 si potranno vendere “solo” nuove auto elettriche alimentate a batteria oppure a idrogeno (questa Honda addirittura ha sia una batteria che le bombole H2), è altrettanto vero che l’UE ha accettato l’utilizzo di e-fuel, ovvero carburanti sintetici a emissioni (quasi) zero, alcuni dei quali addirittura funzionano sui motori termici attuali di ultima generazione. Se poi le case automobilistiche preferiranno investire nell’elettrico anziché negli e-fuel è un altro discorso, tecnicamente però salvare alcuni motori termici è possibile, soprattutto se guardiamo ai grandi marchi sportivi che possono godere di alcune deroghe grazie ai loro bassi volumi.

Per quanto riguarda invece le “sportive di volume”, beh per loro il destino è segnato già adesso: sappiamo che Hyundai non produrrà più i20 N e i30 N per l’Europa, stesso destino per la Subaru BRZ e la Toyota GR86 e sicuramente arriveranno nuovi esempi negli anni a venire. Banalmente, bisogna prendere atto che il mondo dell’auto è cambiato e che tornare indietro è ormai difficile, per non dire impossibile.