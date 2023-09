Nel 2030 l'86% delle auto vendute sarà elettrico? Le proiezioni

Anche se le auto elettriche sono sempre più diffuse in tutto il mondo, i numeri sono ancora piuttosto bassi rispetto alle vendite delle vetture tradizionali. Entro la fine del decennio attuale però ci sarà una totale inversione di rotta.

La domanda globale di petrolio per le auto ha toccato il suo picco massimo di recente e prima del 2030 ci sarà un crollo verticale. Nel frattempo gli EV stanno registrando vendite sempre maggiori, nel 2022 ad esempio il 14% di tutte le auto vendute nel mondo è stato a zero emissioni, un netto miglioramento rispetto al 9% del 2021 e al 5% del 2020.

Il boom è guidato per ora dalla Cina e dal Nord Europa, dove il market share delle auto elettriche raggiunge il 71% in Paesi come la Norvegia (sapete che in Norvegia il consumo di carburante non è diminuito nonostante tutte le elettriche in circolazione?). La Cina è al momento al 27%, l’Europa al 20,8%, gli USA invece sono ancora indietro nonostante tutte le Tesla che circolano: 7,2% nel 2022. Nei prossimi anni bisognerà poi fare attenzione a Paesi come Indonesia, India e Nuova Zelanda, dove la richiesta di EV sta crescendo velocemente.

Ovviamente la vera partita si gioca sul tavolo dei prezzi: l’obiettivo è portare i costi delle auto tradizionali e degli EV allo stesso livello. Questo sarò possibile anche grazie ai prezzi delle batterie in caduta libera: dal 2010 c’è stato un calo dei prezzi dell’88% per le batterie agli ioni di litio. Nonostante questo, però, allo stato attuale i prezzi sono ancora troppo alti rispetto alle controparti a benzina e diesel, motivo per cui la gente che nel 2023 vorrebbe un EV è salita al 55%, le vendite però sono ferme al 18%. Appena ci sarà una reale convenienza, però, i numeri schizzeranno verso l’alto, o almeno è ciò che prevedono gli analisti di settore.

Le proiezioni del Rocky Mountain Institute (RMI) sono abbastanza certe: l’era delle auto tradizionali sta per finire. La domanda di vetture ICE ha toccato il picco massimo nel 2017, ora però è iniziata una lenta e inesorabile discesa che vale una perdita del 5% ogni anno. L’istituto prevede così che entro il 2030 le vendite di auto elettriche rappresenteranno un market share globale compreso fra il 62% e l’82%.