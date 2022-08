Nel 2027 i veicoli elettrici avranno una ricarica rapidissima: 90% in soli 10 minuti!

Mentre lo scorso giugno abbiamo parlato del possibile calo del prezzo dei veicoli elettrici nel 2022 a causa del sorprendente calo dei costi per le materie prime, oggi vi proponiamo uno studio che potrebbe convincervi ancora di più all’acquisto di un EV in futuro: la ricarica completa potrebbe avvenire in appena 10 minuti!

Ebbene sì, avete letto bene: una ricerca pubblicata recentemente dall’American Chemical Society e presentata dal ricercatore Eric Dufek illustra la creazione di nuovi protocolli di ricarica che consentirebbero di effettuare ricariche ultraveloci senza danneggiare la batteria. Il risultato prevederebbe, per l’esattezza, il passaggio dallo 0% al 90% in appena dieci minuti; neanche il vostro smartphone è in grado di raggiungere questa velocità!

Ci sono però dei limiti, in quanto la tecnologia in questione dovrebbe diventare pubblicamente disponibile solamente tra almeno cinque anni. Il machine learning utilizzato dagli esperti per studiare come invecchiano le batterie quando si caricano ad alta velocità ha fatto sì il suo lavoro, ma ora tocca ai tecnici del settore per la produzione di batterie adatte a questo sistema.

Eric Dufek ha dunque dichiarato: “La ricarica rapida è la chiave per aumentare la fiducia dei consumatori e l'adozione generale dei veicoli elettrici. Consentirebbe alla ricarica dei veicoli di essere molto simile al riempimento in una stazione di servizio”. Considerato che il 2030 è già stato fissato a livello internazionale come anno di riferimento per la vendita di veicoli elettrici o ibridi sul mercato al posto dei tradizionali esemplari a combustione, questa soluzione inedita potrebbe essere uno dei fattori determinanti il successo degli EV.

Nel mentre, il prezzo della benzina si è stabilizzato in Italia.