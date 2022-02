Dal 2026, Lancia, Fiat e Alfa Romeo produrranno soltanto auto elettriche

Ormai conosciamo il futuro delle case appartenenti al gruppo Stellantis, ma per motivi di patriottismo siamo particolarmente incuriositi dalle scelte che interessano i marchi nostrani. Ebbene, nel mese di marzo 2022 arriverà il piano industriale del gruppo che svelerò dettagli importanti in questo senso, tra i quali i nomi dei prossimi modelli.

Sappiamo che il 2026 sarà l’anno del ritorno della Lancia Delta, ma dobbiamo aspettarci le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio, così come la nuova Fiat Panda, e la conferma arriva dalla roadmap dei vari brand di Stellantis, pubblicata in occasione della presentazione dei dati finanziati riferiti al 2021.

Quindi apprendiamo che la prima casa italiana a dare il via alla transizione completamente elettrica è proprio Lancia, che presenterà una nuova auto nel 2026, e chissà che non sia proprio la Delta. L’anno successivo toccherà invece ad Alfa Romeo e Fiat, con la prima che sarà un brand ad emissioni zero per tutti i mercati, mentre la seconda lo sarà soltanto in Europa, al di fuori della quale ci saranno ancora motori termici: pensiamo ad esempio ad quei modelli Fiat che vengono realizzati soltanto per il mercato sudamericano.

E restando in tema Fiat, c’è da dire che la svolta elettrica inizierà comunque prima, dato che per il 2023 è atteso un nuovo modello BEV (qui trovate il nostro Glossario delle auto EV per capire tutti i termini della mobilità elettrica), nella fattispecie la Panda elettrica, che potrebbe basarsi sulla concept Centoventi, che si andrà ad affiancare alla Nuova 500 elettrica offrendo un prezzo di listino più contenuto.