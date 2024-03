Nel 2026 le Formula 1 'voleranno': 'Con il nuovo regolamento avranno più di 1.000 cavalli'

Sono decisamente interessanti le novità che verranno introdotte in Formula 1 a partire dalla stagione 2026, quando verrà applicato il nuovo regolamento. Di fatto le monoposto attuali verranno stravolte grazie a cambiamenti profondi sia dentro che fuori.

Se non si può parlare di rivoluzione poco ci manca, visto che quanto avverrà nel 2026 sarà il primo cambiamento di questo tipo in 12 anni. A parlarne è stato nelle scorse ore il direttore tecnico della F1, Pat Symonds, che in una intervista con il canale ufficiale della F1 ha spiegato: “Supereremo i 1.000 cavalli con le auto del '26 grazie ad un motore elettrico con più cavalli”.

Nelle ultime settimane erano emersi dei timori nei confronti del turbo lag, ovvero, il tempo che ci impiega il turbo ad entrare in azione dopo aver pigiato il piede dell'acceleratore, ma a riguardo Symonds ha rassicurato: “Al momento su queste vetture non esiste il turbo lag perché abbiamo un motore elettrico sul turbo”, ricordando comunque che: “il turbo lag non è più quello di una volta”.

Domenicali ha spiegato di recente che le F1 2026 urleranno di nuovo, e alla luce di tali specifiche è altamente probabile che il rumore delle nuove monoposto sia fantastico. Ma come detto in apertura, le novità riguarderanno sia il motore quanto l'esterno delle vetture, e dopo che è emerso il primo render delle Formula 1 2026, Symonds ha spiegato: "Vogliamo ridurre il carico aerodinamico sulla vettura. Parte del motivo per cui le auto sono così pesanti è perché devono affrontare un carico così elevato”.

Secondo il direttore tecnico della Formula 1 le nuove monoposto metteranno maggiormente in enfasi le qualità dei piloti, ricordando come gli stessi siano “degli eroi, dei superuomini”, e con le nuove vetture “Stiamo andando in quella direzione che è quella giusta”.

Obiettivo del circus, ridurre i costi di modo da attirare quanti più produttori possibili. E nel 2026 arriverà Audi, che nel frattempo ha acquisito Sauber, e spazio anche al ritorno di Ford e Honda, con Cadillac che guarda con attenzione. "È tecnologia a un costo ragionevole – conclude Symonds - quando ora parli con i produttori, dicono 'sì, in realtà questa è una tecnologia interessante e non ha un prezzo ridicolo'. Non dobbiamo investire centinaia e centinaia di milioni di dollari”.

