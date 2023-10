Nel 2025 la prima elettrica di Aston Martin: trovati altri 9 milioni di fondi

La mobilità elettrica sta aprendo moltissime porte, soprattutto a brand emergenti e asiatici, a pagare le conseguenze maggiori sono invece gli storici brand sportivi che devono pensare a un clamoroso e pericoloso cambio di rotta. Aston Martin ad esempio lancerà la sua prima elettrica nel 2025: ce la farà con le proprie forze?

Difficile affrontare una riconversione totale con le proprie risorse, per chiunque: Aston Martin nello specifico è riuscita a ottenere 9 milioni di sterline dall’organizzazione non-profit Advanced Propulsion Centre, reinventandosi come brand Ultra-luxury. La società ha investito 2 miliardi di sterline nella sua strategia “Racing. Green”, che andrà a condizionare il suo operato nei prossimi 5 anni passando da una vettura Plug-in Hybrid come la Valhalla del 2024 a una 100% elettrica.

Aston Martin ha già dichiarato che ogni modello offrirà una variante elettrificata a partire dal 2026, mentre a partire dal 2030 l’intera line-up sarà puramente elettrica. Roberto Fedeli, Group Chief Technology Officer di Aston Martin, ha commentato in questo modo l’ultima sovvenzione ottenuta: “Ci aiuterà sicuramente a raggiungere la nostra ambizione di essere un’azienda ultra-luxury con tecnologie elettriche sviluppate internamente, così da competere nel settore delle alte prestazioni”. Intanto Aston Martin e Lucid Motors hanno appena siglato un accordo: una partnership da 182 milioni di sterline che permetterà ad Aston Martin di utilizzare i motori e le trasmissioni sviluppate da Lucid. Non vediamo dunque l’ora di ammirare la nuova Aston Martin Full Electric in arrivo nel 2025...