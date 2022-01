Nel 2025 arriverà la prima Bentley EV, e dal 2030 solo auto elettriche per il marchio ingl

Il W12 Bentley è prossimo alla pensione, lo sapevamo, ma le ultime notizie della casa ci forniscono un quadro più preciso sui piani futuri della casa inglese. Nell’annuncio ufficiale, Bentley ha dichiarato che la sua prima vettura a zero emissioni entrerà in produzione nel 2025.

A seguito dell’annuncio non sono state rilasciate ulteriori informazioni sul veicolo, qualcosa che potesse suggerirne il segmento, la forma o le dimensioni, però la casa ha aggiunto ulteriori dettagli sulle tappe fondamentali del suo futuro.

Bentley investirà quindi 2.5 miliardi di dollari nell’arco di dieci anni per dare vita al primo modello EV della casa e per portare avanti il futuro piano di elettrificazione dell’azienda, un piano che si identifica sotto il nome di “Beyond100”. Tra l’altro, le auto EV continueranno ad essere sviluppate e prodotte nello stesso stabilimento dove nascono tutti i modelli Bentley.

A tal proposito, Adrian Hallmark, CEO della casa di Crewe, ha detto: “Beyond100 è il piano più audace nell'illustre storia di Bentley e nel segmento del lusso. È una tabella di marcia ambiziosa e credibile verso la neutralità del carbonio in tutto il nostro sistema aziendale, incluso il passaggio a veicoli BEV 100% elettrici in soli otto anni”.

In altre parole, dal 2030 Bentely produrrà soltanto veicoli full electric, abbandonando definitivamente i motori termici, cercando di ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’azienda nella sua interezza, dallo sviluppo alla produzione. E neanche a farlo apposta, la notizia arriva lo stesso giorno in cui Lamborghini ha annunciato la sua prima auto elettrica prevista per il 2028.