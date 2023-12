Nel 2024 verranno vendute 14 mln di auto elettriche in tutto il mondo: crescita continua

Gli analisti prevedono un aumento delle vendite globali di nuovi veicoli leggeri elettrici l'anno prossimo, che potrebbero raggiungere potenzialmente 88,3 milioni di unità, segnando un aumento del 2,8% su base annua a partire dal 2023.

Questo incremento è attribuibile alla ripresa del settore automobilistico dopo le sfide legate alla pandemia di COVID-19 e alle conseguenti interruzioni nella catena di approvvigionamento. Secondo S&P Global Mobility, le vendite globali raggiungeranno quasi 86 milioni di unità nel 2023, mostrando un notevole aumento dell'8,9% rispetto al 2022. Le previsioni indicano un ulteriore incremento delle vendite l'anno successivo, con aumenti attesi nei mercati chiave come Europa, Stati Uniti e Cina.

Entrando più nel dettaglio, in Europa vedremo un aumento del 2,9%, circa 15,1 milioni di unità in più, nonostante la riduzione dei sussidi per i veicoli elettrici e le sfide economiche. Negli Stati Uniti, le vendite dovrebbero registrare un aumento del 2%, raggiungendo 15,9 milioni di unità, con un particolare incremento nel mercato dei veicoli elettrici. In Cina, si stima un aumento del 4,2% a 26,4 milioni di unità (ecco cosa succederà in Italia, a partire dal 2035, nel settore delle auto elettriche).

Nonostante le prospettive positive sulle vendite, S&P Global Mobility prevede una leggera diminuzione della produzione globale, che passerà da circa 89,8 milioni di unità nel 2023 a 89,4 milioni nel 2024, contrariamente all'andamento positivo degli anni precedenti. Gli analisti attribuiscono ciò a sfide come tassi di interesse elevati, condizioni di credito restrittive e una graduale diminuzione dei prezzi dei nuovi veicoli.