Fino al 2024 Porsche mostrerà le performance della GT4 e-Performance in giro per il mondo

Tra le auto più veloci del Festival of Speed di Goodwood 2022 c’era anche la Porsche GT4 e-Performance, ovvero una supercar che fonde assieme la Cayman GT4 Clubsport e la Mission R Concept, dando vita ad un però è proprio mostro elettrico velocissimo, che di fatto replica i tempi sul giro di un attuale Porsche 911 GT3 Cup.

Lo sviluppo della GT4 e-Performance non si ferma e la casa di Zuffehausen ha intenzione di mostrare le incredibili prestazioni che in grado di offrire in giro per il mondo, motivo per cui l’auto inizierà a girare sui diversi circuiti del pianeta per mostrarsi e attirare l’attenzione su di sé, in vista di eventuali impieghi nell’ambito racing.

La GT4 e-Performance infatti può sfruttare tutto il suo potenziale in pista per 30 minuti consecutivi, ovvero la stessa durata di una manche della Porsche Carrera Cup, e grazie all’architettura di ricarica a 900 volt può passare dal 5 all’80% in appena 15 minuti. Inoltre i tempi sul giro e la velocità massima sono i medesimi grazie ai due motori elettrici derivati dalla Mission R Concept, che in modalità qualifica esprimono circa 1.070 CV mentre in configurazione gara si “limitano” a scaricare a terra 603 CV.

“La GT4 e-Performance sta aprendo la strada allo sport dei clienti Porsche con le auto da corsa a propulsione elettrica. Nella prima fase stiamo presentando questo concetto ai nostri partner in tutto il mondo", ha descritto Oliver Schwab, Project Manager Sales per la GT4 e-Performance. “Lavorando insieme a piloti, team, organizzatori di eventi, autorità e altre parti interessate, raccoglieremo idee per possibili futuri formati di corse da Porsche”.

Dunque é proprio per questo motivo che nei prossimi due anni Porsche porterà la vettura in giro per il mondo, per mostrare quanto vale e per continuare il suo sviluppo rendendola ancora più veloce.