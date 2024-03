Il 2024 inizia male per le auto elettriche in Europa, colpa dei prezzi e degli incentivi

Le auto elettriche non stanno passando un buon periodo in Europa, per i motivi più svariati. In Italia ad esempio il mercato è fermo poiché in attesa dei nuovi incentivi statali, in Germania invece i bonus sono stati fermati. Cosa sta succedendo, dunque, nel vecchio continente?

Mentre il mercato automotive in generale sembra esser partito con il piede giusto in questo 2024, le auto elettriche stanno facendo non poca fatica. Secondo i dati JATO Dynamics, provenienti da 28 Paesi europei, il market share (la percentuale di diffusione) delle BEV era quota 20% a dicembre 2023, a gennaio 2024 invece si è scesi a un preoccupante 12%. L’Italia dà sicuramente il suo contributo nell’abbassare la quota di BEV nel continente, a gennaio 2024 le elettriche nel nostro Paese hanno avuto solo un 2,1% di diffusione, a febbraio 2024 siamo saliti al 3,4% ma parliamo in ogni caso di quote ridicole - e non c’è molto da festeggiare, visto che la quasi totalità dei produttori sta investendo nell’elettrico.

Tornando al mercato europeo, a gennaio 2024 sono state immatricolate “solo” 120.536 BEV, il peggior dato dall’inizio del 2023. La Tesla Model Y si è laureata come elettrica più venduta di gennaio 2024 grazie a 11.441 veicoli venduti, comunque 20 posizioni più in basso dell’auto più venduta in assoluto, ovvero la Dacia Sandero a benzina e GPL che ha piazzato 25.038 unità. Il migliore brand del continente è stato Volkswagen, che con 96.235 unità ha scalzato Toyota, ferma a 77.737 consegne.

Le migliori prestazioni di vendita sono state ottenute dai SUV, dai modelli sportivi e dalle compatte. Nello specifico si sono immatricolati 543.000 SUV, quota che rappresenta addirittura il 52,8% del totale in tutta Europa. Nonostante siano sempre più criticati, con Parigi che ha alzato i prezzi dei parcheggi a 18 euro l’ora, i SUV continuano a vivere il loro momento d’oro in Europa, senza conoscere crisi. Per comprendere meglio cosa sta succedendo è bene ascoltare le parole di Felipe Munoz, global analyst di JATO Dynamics: “Anche se l’interesse nei confronti delle auto elettriche resta alto sia per gli utenti privati che per le flotte, l’alimentazione stenta a decollare e non cresce rispetto a un anno e mezzo fa. Le cause sono da ricercare nella mancanza di modelli davvero convenienti e nell’incertezza della politica”, dunque l’assenza (o la non sufficienza) degli incentivi in diversi Paesi.