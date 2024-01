Nel 2024 arrivano le nuove Peugeot 5008 e 408 elettriche, l'annuncio del Leone

Il nuovo SUV Peugeot e-5008 verrà annunciato intorno a marzo 2024 e sarà basato sulla stessa piattaforma della più piccola e-3008 (scoprite il nuovo Peugeot e-3008 in dettaglio). A darne conferma è lo stesso marchio del Leone.

Attualmente, il sistema ibrido della 3008 è composto da un motore a benzina associato a un propulsore elettrico della potenza di 21 CV, così da garantire alla trazione anteriore della vettura una potenza totale di 134 CV con un cambio automatico a sei rapporti. Il modello elettrico invece è disponibile in due versioni: la prima, considerata l’entry level della gamma, è dotata di un unico motore che sprigiona una potenza di 207 CV e consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi, con un’autonomia massima di circa 700 km; una seconda versione è invece dotata di due motori e sviluppa una potenza di 316 CV, con uno sprint da 0 a 100 km/h ridotto a 6,4 secondi. L’autonomia in questo caso risulta ridotta a circa 525 km a causa della maggiore potenza.

Nella nuova e-5008, viste le dimensioni maggiori, è possibile che accelerazione e autonomia siano leggermente inferiori rispetto all’attuale 3008. Tuttavia gli interni saranno dotati dell’ultimo cockpit di Peugeot, già presente nel 3008, con tanto di schermo touch curvo da 21 pollici (che nasconde in realtà due schermi) che funge sia da pannello strumenti che da display di infotainment, un elemento che renderà più funzionale questo modello familiare.

La nuova e-5008 manterrà le sue sontuose forme da SUV pur offrendo un’eleganza da berlina, grazie a una maggiore attenzione alla praticità d’uso, differenziandosi così dalla più piccola e compatta 3008. Certo dobbiamo aspettarci qualcosa di nuovo, visto che l’amministratore delegato di Peugeot ha parlato di un allontanamento dai SUV tradizionali in termini di design grazie all’avvento dell’elettrico, andando così a migliorare l’aerodinamicità della vettura.

Il nuovo SUV francese sarà disponibile a partire dalla fine del 2024 con un prezzo che potrebbe attestarsi attorno ai 46.000 euro per la versione ibrida, 58.000 euro per la versione elettrica, sono però tutte cifre che andranno confermate dal marchio. Peugeot presenterà nel corso dell'anno anche la nuova e-408, versione elettrica dell'attuale SUV Coupé del Leone (ufficiale il nuovo Peugeot 408).