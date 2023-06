Dal 2024 antivirus obbligatorio su tutte le auto con computer: il nuovo regolamento Ue

Le auto stanno diventando sempre più tecnologiche, di conseguenza è ormai diventato riduttivo definirle quattro ruote con un motore. Oggi le vetture sono il non plus ultra della tecnologia ed è per questo che sono a rischio “intrusione”.

Negli scorsi mesi vi abbiamo già parlato delle varie Hyundai, BMW e Ford hackerate da remoto, mentre il WSJ ha parlato di scenari apocalittici soffermandosi sulla vulnerabilità delle auto elettriche.

Ecco quindi che l'UE, l'Unione Europea, ha deciso di intervenire introducendo l'antivirus obbligatorio su tutte le auto con computer a partire dal luglio 2024, quindi fra poco più di un anno.

A riguardo si fa in particolare riferimento a due nuovi regolamenti, precisamente il No. 155 e 156 della Commissione Europea con l'obiettivo di rendere standard l'equipaggiamento antivirus delle vetture. Obiettivo, evitare che i malware possano prendere possesso del sistema di infotainment dell'auto, con tutto ciò che ne consegue.

Una decisione che come presumibile ha già destato numerose polemiche visto che si tratta di modifiche ai sistemi di infotainment che comportano degli investimeni economici non di poco conto da parte delle case automobilistiche, nonché delle aziende partner che si occupano della parte chip e software.

Continental e Bosch, parlando con Reuters, hanno fatto sapere ad esempio che oggi un'auto ha in media 100 milioni di righe di codice di software per gestire i vari sistemi della vettura e il motore.

In ogni caso l'idea di standardizzare i sistemi non pare errata: "Guardando indietro di cinque anni – ha commentato lo chief product security and privacy officer di Continental, Mathias Dehm - non esisteva alcuno standard o regolamento realmente internazionale in questo campo. Ma ora con una chiara regolamentazione dell'UNECE e anche dello standard internazionale ISO/SAE 21434, l'industria dispone di una guida migliore per garantire un livello comune di sicurezza informatica in tutto il settore". Vedremo cosa accadrà fra 13 mesi: il mercato dell'auto sta attraversando una rivoluzione storica.