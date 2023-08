Nel 2023 si rubano ancora i Ciao Piaggio: arrestato un trentottenne

Un uomo di 38 anni ha avuto l'idea di impossessarsi di una bicicletta, ma il destino aveva in serbo qualcosa di diverso. Quel che sembrava un semplice "rubare una bicicletta" si è rivelato essere un incontro sorprendente con un'icona intramontabile: un autentico 'Ciao' Piaggio restaurato.

I piccoli scooter di una volta sono stati rimpiazzati dalle bici elettriche, in California addirittura vogliono introdurre una patente speciale per le bici elettriche. Le vie dei ladri però, non conoscono distinzioni. L'uomo in questione è stato intercettato dai carabinieri mentre cercava di disfarsi delle prove del suo intento: un paio di tenaglie utilizzate con abilità per troncare la catena che ostacolava la rotazione di una delle ruote. Il tutto è accaduto presso il porto turistico di Varazze, proprio nel cuore della notte di ferragosto.

Se il piano di furto avesse preso vita e avesse avuto successo, il proprietario avrebbe avuto motivo di esprimere amare lamentele, poiché il valore intrinseco dell'incredibile motocicletta avrebbe reso il danno finanziario più impattante di quello di una comune bicicletta. L'intero episodio potrebbe essere stato un caso di inaspettato destino che ha trasformato un'azione maliziosa in un incontro con un pezzo di storia in movimento.

Una volta concluse le indagini, giustizia è stata fatta e l'uomo è stato arrestato, non per un comune furto, ma per furto aggravato, dal momento che il mezzo coinvolto è da considerarsi un veicolo (come se fosse una macchina per intenderci). Il motociclo, nel frattempo, è stato restituito al suo legittimo proprietario, forse portando con sé l'aura di quell'incredibile notte di ferragosto nel porto, dove il destino ha intrecciato le vite di un uomo, una bicicletta e un'iconica creatura a due ruote.



Tornando sempre al tema della mobilità elettrica, il celebre ciao sembra essere aggiornabile con una piccola modifica che lo trasformerebbe in una bici elettrica.