Il 2023 ci regala due nuove Yamaha Ténéré 700: Extreme ed Explore in Italia da aprile

La Top 10 delle moto più vendute in Italia nel 2022 parla chiaro: la Yamaha Ténéré 700 è il terzo modello più amato dagli italiani e ora può contare anche su due nuove varianti 2023.

Questo nuovo anno ci porta le nuove Yamaha Ténéré 700 Extreme Edition e Yamaha a Ténéré 700 Explore Edition. Lanciata nel 2019, la Ténéré 700 è diventata in pochissimo tempo un punto di riferimento per le compatte adventure. Spinta dal motore Yamaha CP2 da 690 cc, la moto ha venduto in Europa oltre 40.000 unità, di recente inoltre si è aggiunto alla gamma anche il Ténéré 700 World Raid, insomma parliamo di una line-up davvero aggressiva che ora può vantare anche le edizioni Extreme e Explore.

La Yamaha Ténéré 700 Extreme Edition nasce per il fuoristrada facile su terreni accidentati. È dotata di sospensioni KYB di alta qualità, completamente regolabili con +20 mm di escursione, inoltre sugli steli forcella abbiamo il rivestimento Kashima. Si adatta a qualsiasi stile di guida grazie alla regolazione del livello di smorzamento della compressione e dell’estensione e del precarico. Queste le sue nuove caratteristiche esclusive:

Forcella KYB con trattamento Kashima da 43 mm, escursione della ruota di 230 mm (20 mm in più rispetto alla Ténéré 700)

Mono posteriore KYB piggyback completamente regolabile, escursione della ruota di 220 mm (20 mm in più rispetto alla Ténéré 700)

Altezza da terra di 260 mm (20 mm più rispetto alla Ténéré 700)

Display TFT da 5” a 3 temi con schermo in stile “ Rally roadbook “, opzionale

Pedane Pilota alta aderenza in titanio con il +35% di superficie di appoggio.

Sella piatta ergonomica con extra spugna aggiuntiva di 20 mm per un’altezza sella di 910 mm

Parafango anteriore in stile enduro in tinta.

Protezione del radiatore e guida catena in alluminio

Leggermente diverso il DNA della Yamaha Ténéré 700 Explore Edition, più bassa e pratica del modello standard con un’altezza sella di soli 860 mm. Per ridurre l’altezza della sella sono state abbassate di 20 mm le sospensioni KYB, mentre il parabrezza risulta più alto e più ampio rispetto a quello standard, per un comfort di guida maggiore. Ecco le caratteristiche esclusive di questa versione:

Nuove forcella KYB da 43 mm con escursione della ruota di 190 mm (20 mm in meno rispetto alla Ténéré 700)

Mono posteriore regolabile da remoto, escursione della ruota di 180 mm (20 mm in meno rispetto alla Ténéré 700)

Altezza sella ridotta di 860 mm per salire più agevolmente e avere un maggiore controllo (15 mm in meno rispetto alla Ténéré 700)

Parabrezza +50% più superficie, per una maggiore protezione dal vento

Telaietto borse laterali di serie

Possibilità di scegliere le borse laterali originali Yamaha rigide o quelle morbide (da acquistare separatamente)

Cambio rapido per una giuda fluida

Le nuove Ténéré 700 Extreme Edition e Ténéré 700 Explore Edition saranno disponibili in Italia a partire da aprile 2023 a un prezzo rispettivo di 11.899 euro F.c. e 11.799 euro F.c. nelle colorazioni Icon Blue e Tech Amo.