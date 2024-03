Il 2023 da record di SEAT e CUPRA, in futuro anche nuova Leon e Formentor

SEAT S.A. ha presentato i risultati del 2023 e la sua strategia per i prossimi anni. Lo scorso anno, stando alle regole contabili internazionali (IFRS), il gruppo SEAT ha raggiunto un utile operativo record di 625 milioni di euro, con un incremento di 592 milioni di euro (2022: 33 milioni di euro).

Ciò rappresenta un miglioramento della redditività di 4,1 punti percentuali, passando dallo 0,3% a un positivo 4,4%. Anche il fatturato annuo ha raggiunto la storica cifra di 14,333 miliardi di euro, ovvero il 31,0% in più rispetto al 2022 (10,941 miliardi). Questi risultati confermano la forza dell’azienda e il successo della sua strategia di trasformazione in corso. “Chiudiamo un anno in cui SEAT S.A. ha registrato i migliori risultati finanziari dei suoi 73 anni di storia, assicurando che la nostra azienda continui il suo percorso verso un futuro più redditizio”, ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di SEAT e CUPRA. “Il 2023 è stato un anno di grandi contrasti per l’industria automobilistica e per la nostra azienda che ha continuato a navigare in un mare di incertezza e ha subito la più grande trasformazione della sua storia”.

2023: La conferma della forza di SEAT S.A.

Dopo aver affrontato diverse sfide negli ultimi anni, tra cui l’aumento del costo delle materie prime, l’inflazione e l’impatto della guerra, nel 2023 la stabilizzazione della catena di approvvigionamento ha portato a un aumento della produzione e delle consegne. Ciò ha permesso a SEAT S.A. di consegnare 519.176 vetture (2022: 385.592), con un aumento del 35,3% rispetto all’anno precedente. CUPRA ha nuovamente battuto i record con 230.739 consegne, che rappresentano un aumento del 50,9% rispetto al 2022 (152.896). Il marchio SEAT, invece, è tornato a crescere a doppia cifra con 288.437 consegne (2022: 232.696; +24,0%).

“Nel 2023, SEAT S.A. ha compiuto un grande passo nel suo percorso di trasformazione: avevamo l’obiettivo di migliorare in maniera significativa, ed è quello che siamo riusciti a fare. Abbiamo raggiunto record storici di fatturato, utile operativo e flusso di cassa operativo. Questo riflette perfettamente gli effetti positivi della crescita dei volumi del marchio CUPRA e della ripresa dei volumi del marchio SEAT, nonché l’importanza dei progressi compiuti con il nostro Performance Improvement Program”, ha dichiarato David Powels, Vicepresidente Finance & IT di SEAT S.A.

Secondo le norme contabili spagnole (IAS), l’utile operativo di SEAT S.A. ha raggiunto la cifra record di 505 milioni di euro, con un aumento di 619 milioni di euro (2022: -114 milioni di euro). Ciò rappresenta un miglioramento del rendimento delle vendite di 4,7 punti percentuali, da un negativo 1,1% a un positivo 3,6%. Il fatturato annuo ha raggiunto il massimo storico di 14,169 miliardi di euro, il 35,0% in più rispetto al 2022 (10,513 miliardi). L’utile al netto delle imposte è aumentato di 480 milioni di euro, raggiungendo i 548 milioni di euro (2022: 68 milioni di euro).

Inoltre, l’EBITDA ha raggiunto il livello più alto degli ultimi cinque anni a 1,125 miliardi di euro, con un aumento del 123% rispetto ai 505 milioni di euro registrati nel 2022. La strategia di investimenti di SEAT S.A. è proseguita nel 2023, raggiungendo un totale di 5,3 miliardi di euro negli ultimi cinque anni. L’aumento del 44% degli investimenti in R&S, per un totale di 939 milioni di euro, dimostra l’impegno di SEAT S.A. nel portare sul mercato i futuri prodotti CUPRA e SEAT.

Investire nel marchio SEAT

Per quanto riguarda il futuro, SEAT S.A. ha messo in atto la giusta strategia per mantenere la crescita redditizia dell’azienda e il marchio SEAT svolgerà un ruolo fondamentale in questo senso, lanciando sul mercato auto ibride plug-in e a basso consumo di carburante fino alla fine dell’era della combustione. SEAT Arona e SEAT Ibiza saranno rinnovate nel 2025 e nei prossimi mesi il marchio lancerà una nuova versione di SEAT Leon, con aggiornamenti e migliorie a livello tecnico e tecnologico. Inoltre, SEAT Ateca sarà aggiornata e verrà prolungato il suo ciclo di vita.

“Vogliamo riportare il marchio SEAT in auge, continuando la crescita a due cifre dello scorso anno con nuovi investimenti nel marchio e nei suoi modelli. Stiamo inoltre valutando cosa potremo offrire nel mondo elettrico a marchio SEAT. Vi prometto che il meglio di SEAT deve ancora venire”, ha aggiunto Wayne Griffiths.

Un nuovo capitolo per CUPRA

Nel quadro della continua trasformazione di SEAT S.A., CUPRA sta per dare aprire un nuovo capitolo della sua storia. Il 2024 segna l’inizio della sua più grande offensiva di prodotto fino ad oggi, con il lancio dei suoi nuovi eroi per una nuova era: CUPRA Tavascan, il secondo modello completamente elettrico del marchio, e di CUPRA Terramar, SUV elettrificato. CUPRA ha inoltre annunciato nuove versioni aggiornate dei modelli Leon e Formentor, che saranno presentate nelle prossime settimane.

In occasione della conferenza di bilancio, CUPRA ha anche confermato il prossimo passo importante nella sua globalizzazione, confermando il lancio del brand negli Stati Uniti. “Entro la fine del decennio CUPRA entrerà nel mercato statunitense. L’ingresso è previsto con la versione elettrica a batteria di Formentor e con un SUV elettrico più grande, che verrà prodotto negli stabilimenti del Gruppo Volkswagen nella regione del Nord America, che comprende anche il Messico. Inizialmente, CUPRA sarà lanciata in alcuni Stati selezionati della costa Est e Ovest e negli Stati della Sun Belt. Ciò avverrà attraverso un nuovo modello di distribuzione”, ha annunciato Wayne Griffiths.

Quest’anno, inoltre, il marchio accelererà la sua espansione globale con l’apertura di nuovi CUPRA City Garage a Istanbul, Vienna e Manchester, con l’obiettivo di coronare finalmente l’ambizione di diventare un marchio globale a tutti gli effetti.

Prosegue il viaggio verso l’elettrificazione di Martorell

SEAT S.A. è impegnata nell’elettrificazione della Spagna e, nell’ambito del progetto Future: Fast Forward, continua a progredire nella sua ambizione di trasformare il Paese in un hub per la mobilità elettrica in Europa. L'azienda sta già costruendo il suo impianto di assemblaggio di sistemi di batterie a Martorell e a settembre inizierà la trasformazione della Linea 1 presso i suoi stabilimenti in vista dell’inizio della produzione di CUPRA Raval e di Volkswagen ID.2aII. Per quanto riguarda le sfide legate all’accettazione dei veicoli elettrici da parte del mercato spagnolo, Wayne Griffiths ha dichiarato: “È fondamentale informare i clienti che i veicoli elettrici sono parte della soluzione alla mobilità sostenibile, e non del problema, oltre ai miglioramenti della tassazione, agli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e al potenziamento delle infrastrutture di ricarica”.

