2023 da record per le auto elettriche negli Usa: un milione di green vendute

Il 2023 sarà ricordato come l'anno record delle green. Nonostante in Italia il mercato delle auto elettriche pesi solo il 3,9 per cento, nel resto del mondo le vetture a batteria stanno continuando ad incrementare le vendite, a cominciare dagli Stati Uniti.

Nel dettaglio, oltre oceano sono stati acquistati un milione di veicoli full electric nel 2023, record assoluto di vendite da quando è stata introdotta l'auto elettrica. Fino ad ottobre, stando ai dati ufficiali di Bloomberg, le vendite di auto elettriche erano state pari a 960mila, e con l'aggiunta di novembre e di dicembre si supererà agevolmente il milione.

Si tratta di dati molto importanti in quanto il riferimento è solamente alle BEV, quindi le elettriche al 100% e non alle ibride plug-in, spesso e volentieri incluse in queste analisi. La crescita, secondo gli analisti, è direttamente collegata all'aumento di offerta di veicoli green, tenendo conto che a metà 2023 erano 95 i modelli di BEV sul mercato, più 40% in un solo anno.

Una tendenza di crescita che ha permesso alle vetture “non Tesla” di crescere nel mercato dell'800% in un solo anno. Un altro elemento che ha contribuito alla vendita di un milione di EV sono stati gli incentivi messi a disposizione dal governo USA attraverso l’Inflation Reduction Act.

Prendendo il totale delle auto elettriche vendute in America del nord, l'8 per cento risulta essere elettrico nel corso della prima metà del 2023, con gli Stati Uniti che rappresentano il terzo mercato al mondo per green dietro a Cina ed Europa.

"Anche al di fuori di Tesla, abbiamo visto progressi per Rivian, per Hyundai e Kia", il commento di Corey Cantor, socio senior per i veicoli elettrici presso Bloomberg NEF. E ancora: “Se si guarda al mercato nel suo insieme, finiremo per raggiungere una crescita superiore al 50% su base annua”, ha aggiunto riferendosi al mercato delle elettriche.