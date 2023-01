Nel 2023 RC Auto più alta per 815.000 italiani: 700.000 hanno saltato il rinnovo

Il 2023 degli automobilisti non è di certo iniziato nel migliore dei modi. Abbiamo già visto come dall’1 gennaio siano tornate tutte le accise precedenti al taglio Draghi, ora si aspettano i rincari dei pedaggi e delle assicurazioni.

Sembra infatti che nel 2023 più di 815.000 automobilisti italiani vedranno aumentare il costo del premio RC auto in seguito al peggioramento della loro classe di merito. Secondo l’osservatorio Facile.it, che ha svolto una ricerca su un campione di 720.000 preventivi a dicembre 2022, il numero di automobilisti colpiti da rincari è in crescita del 2% rispetto all’anno prima.

Ci sono però cattive notizie anche per gli automobilisti virtuosi, visto che nel corso degli ultimi 12 mesi le tariffe delle polizze auto sono tornate a crescere. Sempre secondo i dati raccolti da Facile.it, a dicembre 2022 occorrevano in media 458,06 euro per assicurare un veicolo, il che equivale al 7,23% in più rispetto all’anno precedente. Rincari che arrivano in un momento già particolarmente difficile per la popolazione italiana, nei primi 9 mesi del 2022 più di 700.000 automobilisti hanno dichiarato di aver saltato il pagamento del rinnovo dell’assicurazione auto, un numero che potrebbe arrivare a 1,5 milioni di automobilisti - che hanno già ammesso che potrebbero esser costretti a saltare il prossimo rinnovo.

Tornando ai sinistri denunciati nel 2022, e dunque agli automobilisti che vedranno il loro premio crescere nel 2023, ecco le percentuali regione per regione, con Liguria, Lazio e Piemonte le più colpite dai rincari.