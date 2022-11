Dal 2023 potrebbero tornare 600 e Multipla in casa Fiat, in veste di piccoli crossover

Fiat ha una gamma di modelli che da un po’ di tempo non riceve particolari novità. Inoltre nel nostro mercato mancano molti dei modelli destinati esclusivamente al mercato latino americano, come la Pulse, disponibile anche Abarth. Le cose stanno per cambiare perché gli ultimi rumor parlano del ritorno di diversi modelli Fiat a partire dal 2023.

Il primo modello a tornare tra le fila della gamma Fiat dovrebbe essere la 600 (l’immagine di apertura è un render ad opera dei colleghi di Motor1), che tornerebbe nei panni di un crossover compatto lungo circa 4 metri, che dovrebbe nascere sulla piattaforma CMP di seconda generazione e utilizzare il motore termico Puretech di Peugeot a cui si affiancheranno anche dei powertrain ibridi e full electric.

Successivamente, forse nel 2024, potrebbe arrivare una nuova Panda (intanto la leggendaria Fiat Panda 4x4 va in pensione) che abbandonerà le forme da utilitaria per diventare anch’essa un piccolo crossover, ma più economico e con powertrain soltanto elettrico, che conviverà almeno fino al 2026 con l’attuale Panda ibrida.

Infine, Fiat Tipo e 500X invece dovrebbero andare in pensione nel 2024, e al loro posto dovrebbe arrivare una nuova Multipla, il ritorno di un modello chiacchierato ma su cui si conosce ancora poco.