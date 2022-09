Nel 2023 ci sarà più potenza e maggiore autonomia per la Peugeot e-208

Le novità Peugeot per il 2023 non sono ancora finite: dopo la presentazione della nuova e-308 in versione berlina e station wagon, adesso sono le novità introdotte sulla e-208 ad attirare l’attenzione del pubblico. La compatta elettrica Peugeot non cambia nell’estetica ma nella sostanza, con più potenza e una maggiore autonomia per singola carica.

I miglioramenti arrivano grazie alla sorellona e-308, da cui deriva l’hardware che porta le succulenti novità: il nuovo motore elettrico della e-208 eroga 20 CV in più, passando dai 134 CV della versione precedente, ai 156 CV della vettura MY 2023, mentre la coppia resta la stessa, con un valore di 260 Nm. In termini di performance, la casa del leone non ha ancora rilasciato i numeri ufficiali, ma il modello attuale toccava i 100 km/h in 8,1 secondi, quindi è probabile che la nuova e-208 possa registrare un tempo lievemente inferiore.

Assieme al motore cambia il pacco batterie, ora più efficiente e appena più capiente, si passa infatti da 50 a 51 kWh (di cui 48,1 kWh utilizzabili), e questo aumento apparentemente irrisorio permette di toccare un’autonomia di 400 km, ossia 38 km superiore alla vecchia generazione, che a sua volta era già migliorata rispetto al modello di debutto, che poteva arrivare fino a 340 km.

Infine, l’auto si potrà ricaricare con i caricatori da 7,4 kW di serie, ma come optional si può aggiungere la ricarica fino a 100 kW, che permette di passare dal 20 all’80% di batteria in 25 minuti.

E prima di lasciarvi, restando all’interno della gamma del leone, vi ricordiamo che la nuova Peugeot 408 First Edition è già sold out in Italia dopo appena due settimane.