Il 2023 nero delle biciclette: persino Shimano ha perso quasi 2 miliardi di euro

Il 2022 è stato un anno ottimo per le biciclette in tutto il mondo, il 2023 invece sembra sia stato l’esatto opposto, con parecchie brutte notizie - comprese diverse compagnie che hanno dichiarato bancarotta. Persino un colosso come Shimano ha perso milioni e milioni di yen.

L’interesse attorno a bici muscolari ed e-bike resta alto un po’ in tutto il mondo, soprattuto in Nord America e in Europa, tuttavia il boom degli anni scorsi si è affievolito, motivo per cui il 2023 è stato un anno difficile e persino un colosso come Shimano ha percepito il colpo - per non parlare di molte realtà più piccole che hanno proprio dovuto chiudere battenti, pensiamo a VanMoof.

Stando agli ultimi dati Shimano, il terzo trimestre del 2023 è rimasto in linea con i precedenti, purtroppo: vendite diminuite del 24,8% (rispetto al 2022) e una perdita di oltre 289 milioni di yen, vale a dire 1,84 miliardi di euro, con un utile operativo diminuito del 48,8%, ovvero 350 milioni di euro. In Asia, Oceania, Sud e Centro America le scorte disponibili di biciclette rimangono alte a causa delle incertezze economiche, in Cina invece le vendite rimangono forti, soprattutto per le bici cittadine, ormai più popolari dei modelli più sportivi. Come sarà dunque il 2024?

Difficile prevederlo, l’ovvia speranza è che il mercato possa tornare a salire senza mettere in crisi le scorte disponibili, ricordiamo tutti cos’è successo nel 2020 quando la domanda era talmente alta e l’industria talmente frenata che per una nuova bici erano necessari mesi di attesa. Ciò che fa sperare sono i dati spagnoli, tanto per fare un esempio, con produzione ed esportazione ormai al di sopra dei livelli pre-pandemia, inoltre i governi di diversi Stati stanno lavorando per migliorare sempre più le infrastrutture, creando sempre nuove piste ciclabili e favorendo l’acquisto di nuovi prodotti grazie a bonus dedicati (in Italia il Bonus Mobilità sembra ormai morto e sepolto, purtroppo).

L’UE sta lavorando anche per creare nuovi posti di lavoro nell’industria delle due ruote a pedali, immaginando ci possa essere una notevole crescita della richiesta negli anni a venire. Del resto si prospetta che le bici possano vendere più delle auto in Europa, anche se è una previsione sul lungo termine, la paura è che ci aspetti almeno un altro anno di purgatorio.