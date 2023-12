Un 2023 di licenziamenti e tagli alla produzione: come sarà il 2024 delle auto elettriche?

Le automobili elettriche rappresentano senza alcun dubbio il futuro, già dopo il 2030 potrebbero superare le vendite termiche, in attesa dello switch definitivo nel 2035 - almeno per quanto riguarda il mercato del nuovo. Ma cosa sta succedendo nel presente? Come sarà il 2024?

Superfluo girarci attorno: non tira una bella aria. In Europa Volkswagen sta avendo non pochi problemi con gli ordini EV, ha dovuto rallentare la produzione e tagliare un quinto del personale amministrativo per limitare i danni finanziari. Negli USA chi sta passando dei guai è Ford, che ieri ha fatto sapere che ridurrà la produzione del pick-up elettrico F-150 Lightning. Perché gli EV stanno facendo così tanta fatica a conquistare il mercato di massa?

Beh la prima motivazione oggettiva è che sono ancora troppo costosi. Le auto elettriche più vendute in Occidente sono solitamente le Tesla Model 3 e Model Y, che rispetto al resto del mercato godono di un ottimo rapporto qualità/prezzo e sono considerate da molti “accessibili” per quello che offrono. Negli USA un best seller assoluto è la Chevrolet Bolt, che non costa tantissimo, mentre in Europa per anni la regina è stata la Renault ZOE per lo stesso motivo: era considerata accessibile.

Anche il Ford F-150 Lightning è costoso, motivo per cui gli americani desiderosi di acquistare un nuovo pick-up restano sul diesel, pur magari avendo curiosità rispetto alle elettriche. In Nord America c’è un problema ulteriore, dettaglio che potrebbe frenare per un altro anno ancora il mercato elettrico: le auto elettriche vendute oggi sono dotate di connettore CCS1, mentre a partire dal 2025 la quasi totalità dei brand sul mercato passeranno al Tesla NACS, connettore creato dagli uomini di Elon Musk che presto diventerà un vero e proprio standard (il Tesla NACS sarà uno standard SAE). In Europa non abbiamo di questi problemi, noi continueremo ad acquistare EV con connettore CCS Combo 2, tuttavia il freno a mano tirato negli USA potrebbe portare brutte notizie anche nel vecchio continente.

Se c’è un mercato che non sembra faticare sull’elettrico è quello cinese: in Asia i produttori hanno capito che la chiave sta tutta nel produrre EV compatti a basso costo per girare senza pensieri in città, è questo che la gente vuole. Lo sanno bene anche i produttori occidentali, che però non riescono - per un motivo o per un altro - ad abbassare i prezzi e renderli più appetibili per il pubblico di massa. Renault sta lavorando per tagliare i costi di produzione del 50% sulle auto elettriche, mirando così a listini più accessibili, ci vorrà però ancora del tempo per vedere effetti reali sul mercato. In tutto questo marasma, Tesla ha deciso coraggiosamente di lanciare il suo Cybertruck il 30 novembre scorso, in un momento in cui forse avrebbe fatto più gioco una Tesla compatta da 25.000 euro, la vettura che Elon Musk stesso ha promesso e sta sviluppando (Elon Musk parla della Tesla economica: non sarà magica ma estremamente funzionale).

Per chiudere il cerchio, torniamo a ripetere che le auto elettriche saranno il futuro, il presente però è incerto e pericoloso per molti brand occidentali ma anche asiatici, con il mercato giapponese tremendamente a rischio con lo switch... Bisogna soltanto sperare che nessun automaker abbia problemi tali da mettere in forse la propria esistenza, prima che il mercato esploda sul serio - cosa che potrebbe accadere solo a partire dal 2025. In questo anno infatti in Nord America arriverà il NACS, i prezzi saranno probabilmente più bassi rispetto a oggi, in Europa avremo a disposizione molti più modelli compatti e accessibili, come la nuova ID.2 preannunciata da Volkswagen. Nel frattempo però bisogna stringere i denti, per almeno altri 12 mesi.