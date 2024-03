Nel 2023 c'è stato il record di Tir circolanti in Italia: l'A27 l'autostrada più caotica

Il trasporto merci su ruote, in Italia, va per la maggiore a differenza di molti altri paesi, come la Germania, dove è molto più diffuso quello a rotaie. Nel 2023, si è registrato un record storico di mezzi pesanti circolanti sulle autostrade italiane.

Il quotidiano Il Sole 24 Ore ha reso noto il contenuto di un rapporto confidenziale di Autostrade per l'Italia (ASPI), società pubblica responsabile della gestione della maggior parte delle autostrade italiane, riguardante il traffico stradale nel corso dell'ultimo anno: il traffico dei camion, dei convogli e dei mezzi articolati, noti con l'acronimo "tir", è aumentato del 6% rispetto al 2007, anno in cui era stato registrato un precedente picco di traffico di veicoli pesanti.

Il documento indica che il tratto autostradale con il maggiore incremento di traffico di tir è stata l'A27 Venezia-Belluno, con un aumento del 36,7% rispetto al 2007. Altri tratti autostradali che hanno registrato significativi aumenti di traffico dei tir includono l'A1 Bologna-Firenze (+17,1% rispetto al 2007), l'A13 Bologna-Padova (+12,8%), l'A7 Genova-Serravalle (+8,4%) e la Genova Pra-Alessandria (+12%). ASPI ha attribuito questo aumento del traffico anche al potenziamento di alcuni tratti autostradali, come la Bologna-Firenze, dove è stata attivata la cosiddetta "Direttissima" dal 2015, consentendo un percorso più rapido attraverso gli Appennini rispetto all'autostrada storica "Panoramica".

Per quanto riguarda il 2024, secondo il documento di ASPI, a gennaio la circolazione dei mezzi pesanti con 3 o più assi è aumentata del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre per i tir a 2 assi è aumentata del 2,2% (cambiamo discorso e tiriamoci su di morale con il circuito privato più bello del mondo).

Questi dati confermano quanto il trasporto su gomma delle merci sia sempre più imprescindibile per l'Italia, sia sul territorio nazionale che verso l'estero. Tuttavia, recenti problemi nei principali valichi alpini, come il blocco del traffico al San Gottardo in Svizzera a causa di un incidente e la chiusura del traforo del Frejus in Francia a seguito di una frana, hanno evidenziato la necessità di affrontare le sfide legate alla logistica e alla sicurezza del trasporto su strada, che in futuro dovrà sicuramente trovare delle metodologie alternative.

E poi c'è l'altra questione, quella dell'inquinamento e lo abbiamo visto nella Pianura Padana: lì la qualità dell'aria ha raggiunto livelli critici. Sebbene le auto non siano la principale fonte di inquinamento, alcune città hanno introdotto divieti di circolazione per ridurre le emissioni. Passando dal trasporto merci al trasporto di persone, risolvere il problema richiede un approccio multifattoriale che coinvolga anche altre fonti energetiche e che promuova l'uso di mezzi pubblici e veicoli elettrici.