Nel 2023 le aziende hanno puntato sull'elettrico, ma a trionfare è stato l'ibrido

Il 2023 sta volgendo lentamente alla conclusione, un anno in cui le principali aziende automobilistiche di tutto il mondo, a cominciare da europee e americane, hanno investito pesantemente sull'elettrico.

A trionfare, però, è stato l'ibrido, che al di là dell'intoccabile benzina (a livello europeo), ha rosicchiato quote di mercato a gasolio e alla stessa verde, piazzandosi saldamente al secondo posto in Ue.

Dai dati ufficiali ACEA al 30 novembre 2023 le ibride hanno toccato la quota di 27,4 per cento, dietro solo alla benzina a quota 32,7. Se però si prendono in considerazione anche le ibride plug-in la quota cresce fino al 35,5 per cento, posizionandosi quindi al comando.

Che dire poi dell'Italia, dove l'elettrico pesa solo il 3,9 per cento, contro il 37,8 per cento dell'ibrido, fra le big d'Europa la nazione con il mercato maggiore per quanto riguarda questo tipo di alimentazione.

La situazione non cambia negli Stati Uniti, dove fino ad ora gli ibridi venduti sono stati più di un milione con una crescita del 76 per cento rispetto ad un anno fa. Se infatti nel Vecchio Continente sono già anni che gli hybrid si stanno diffondendo a macchia d'olio, oltre oceano hanno di fatto imparato a conoscerli negli ultimi 12 mesi, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Nonostante le auto elettriche negli Usa abbiano raggiunto quota 1 milione, la percentuale sul totale è del 7%, numeri che hanno convinto le aziende a stelle e strisce a puntare sugli ibridi. Ford intende quadruplicare la vendita di queste vetture in cinque anni, e General Motors, che aveva abbandonato la tecnologia quattro anni fa, sta valutando la possibilità di riportarla in auge.

Che dire poi di Toyota, regina incontrastata degli ibridi, spesso e volentieri criticata per la sua riluttanza verso l'elettrico, che continua a macinare vendite con i suoi ibridi non soltanto in patria ma anche in terra americana ed europea.

I motivi di tale enorme successo? Non ve ne è solo uno a cominciare dal più evidente, il prezzo, tenendo conto che gli automobilisti spesso e volentieri si lamentano per i listini troppo alti delle elettriche.

Secondariamente, a livello ambientale si tratta di auto con basse emissioni di Co2, e infine, non c'è da mettere in preventivo la questione delle ricariche, che molta gente proprio non riesce a digerire.

Si tratta quindi di una sorta di “elettrica camuffata”, che fa sentire in pace la gente per quanto riguarda l'ambiente, che non costa in maniera esagerata e che regala le comodità del termico.

La speranza, ovviamente, è che sempre più persone si possano affacciare all'elettrico, ma fra le alternative, gli ibridi sono senza dubbio il “male minore”.