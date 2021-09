Nel 2022 Tesla disintegrerà un altro record: sono previste 1,3 milioni di consegne

In base ad una recentissima analisi, svolta dalla società che risponde al nome di Wedbush, nel 2022 Tesla infrangerà ampiamente l'attuale record di auto consegnate in un anno solare: si parla di 1,3 milioni di veicoli in 12 mesi.

La scarsità globale di semiconduttori, che dovrebbe colpire l'industria ancora per un bel po' (Toyota sta ancora tagliando la produzione), non riuscirà a mettere più di tanto i bastoni tra le ruote alla compagnia di Palo Alto, ma in ogni caso le prime contromisure alla fonte dovrebbero influire positivamente sul funzionamento delle linee produttive.

A tal proposito la società del CEO Elon Musk prevede di ottenere in pochi mesi la piena operatività degli stabilimenti di Berlino e di Austin, che attualmente sono molto vicini all'inaugurazione. Le due Gigafactory rappresentano elementi chiave per raggiungere la cifra espressa da Wedbush che, attraverso l'analista Dan Ives, ha parlato come segue dell'incremento delle consegne:"Per farla breve, la competizione sta aumentando da ogni lato in questa corsa elettrica alle armi che incombe su Tesla e sull'intero settore, ma a ogni modo siamo soltanto all'inizio della trasformazione elettrica che cambierà l'industria automobilistica nei prossimi decenni, e Tesla la guiderà. Con le EV a rappresentare il 3 percento delle auto a livello globale e in crescita fino al 10 percento entro il 2025 ci sarà molta più competizione nel contesto di un incremento globale del market share."



Secondo Ives, Tesla andrà a beneficiare immensamente di questo trend di transizione e, tra le altre cose, crede che le azioni della società toccheranno i 1.000 dollari di valore. Da parte nostra ci teniamo a precisare che Ives è tra gli analisti di Wall Street più rispettati in assoluto, in quanto occupa la trentesima posizione sui quasi ottomila analisti di TipRanks.



Avviandoci a chiudere vogliamo assolutamente mostrarvi l'intrigante concept di un designer: ecco quella che per lui è l'estetica di una eventuale motocicletta Tesla.