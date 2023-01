Il 2022 è stato un successo anche per Porsche, con Taycan che supera Panamera

Gennaio è il mese in cui le case illustrano i propri risultati, in termini di vendite, dell’anno che si sono lasciati alle spalle, e finora una cosa è chiara: i brand d’alto calibro se la stanno spassando, con risultati più che positivi. Porsche non è da meno e anche quest’anno ha visto un incremento nelle vendite generali, seppur lieve.

Dopo aver parlato dei record di vendita di Lamborghini (anche Bugatti e Rolls-Royce hanno registrato vendite mai viste finora), oggi è il turno di Porsche quindi, che ha chiuso il 2022 con un incremento delle vendite del 3% rispetto al 2021, con i SUV, Cayenne e Macan, a farla da padrona con un totale di 95.694 esemplari della prima e 86.724 unità della seconda.

Al terzo posto c’è la “Timeless Machine”, ovvero la 911 che ha venduto un totale di 40.410 esemplari, seguita da Taycan con 34.801 veicoli, che per la seconda volta ha superato Panamera, fermatasi a 34.142 unità, nonostante l’interesse verso il modello elettrico è calato, come conferma il 16% di vendite in meno rispetto all’anno precedente (secondo Porsche il calo è però da attribuire ai problemi derivati dalla crisi degli approvvigionamenti).

Ricapitolando, nel 2022 Porsche ha venduto un totale di 309.884 veicoli in tutto il mondo, ma il mercato più florido resta quello cinese, nonostante un -2% nelle vendite, seguito dal Nord America e Europa (+7% rispetto al 2021).