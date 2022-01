Il 2022 ci regalerà l'ultima Pagani Zonda, basata su una versione 760 Roadster

La Pagani Zonda HP Barchetta venne presentata nel 2017, uno dei tanti esemplari speciali di questa supercar, che in teoria doveva essere l’ultimo. Due anni più tardi la casa di San Cesario sul Panaro dichiarò che non avrebbe creato nessuna nuova edizione ma solo versioni speciali basate sui telai esistenti. Però nel 2022 vedremo un nuovo esemplare.

Il nuovo esemplare verrà costruito da LMM Design, con il pieno appoggio di Pagani Automobili, per creare “la quinta ed ultima versione della Zonda serie 760”. Secondo il designer, si tratta di una versione completamente nuova, ma in ogni caso si baserà sulla Zonda che tutti conosciamo. Al momento non ci sono dettagli riguardanti le specifiche dettagliate del mezzo, che verranno rilasciate a breve, quindi dobbiamo accontentarci di alcune immagini postate sul profilo Instagram dell’azienda, dove vediamo alcune fasi del montaggio dell’auto, che di per sé sono già una gioia per gli occhi.

Inoltre possiamo immaginare il look definitivo del mezzo con un’immagine che cela le linee della carrozzeria avvolte dall’oscurità. Si nota l’abbondanza di fibra di carbonio e una presa dell’aria per il vano motore che si unisce ad una pinna che raggiunge l’ala posteriore, molto simili a quelli visti sulla Pagani Huayra Imola. E sbirciando tra i vecchi progetti di LMM Design, possiamo pensare che l’auto venga equipaggiata con cerchi inediti, come il modello Tricolore montato solitamente sulla Huayra.

Nell’attesa di assistere al reveal ufficiale, vi ricordiamo che la Pagani Zonda è un’auto che ha visto un sacco di versioni speciali, specialmente in relazione alla scarsità dei modelli totali costruiti (si contano circa 140 esemplari) e tra le tante versioni uniche c’è anche la Zonda 760LH di Lewis Hamilton, che di recente l’ha messa in vendita con soli 1000 km all’attivo. Il prezzo dell’ultima versione è ancora ignoto, ma data la rarità dell’auto, anche nel mercato dell’usato, ci si aspettano delle cifre da capogiro.